Em operação, Dercra flagra feira com venda de gado sem indicação de origem em Nossa Senhora da Glória

A Delegacia Especial de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) deflagrou uma operação que identificou uma feira onde havia a comercialização de gado sem comprovação da origem e sem o documento de Guia de Trânsito Animal (GTA). A ação policial, que contou com o apoio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), ocorreu no início da manhã desta terça-feira (13), em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com o delegado Fernando Melo, a ação policial é fruto das investigações desenvolvidas pela Dercra. “Durante a investigação de furto e roubo de gado, temos visto que a maioria das cabeças são vendidas em feiras clandestinas. Começamos a monitorá-las e vamos começar a fiscalizar todas essas feiras para acabar com a clandestinidade”, citou.

Na ação dessa terça-feira, nenhum animal possuía a documentação indicando o estado de saúde e a procedência. “Hoje, em Nossa Senhora da Glória, nenhum desses animais possuía a GTA, documento que indica que o gado é sadio e veio de forma lícita para ser revendido. Aqui não tinha nenhum, bem como a feira não tinha autorização da Endagro”, complementou o delegado.

As investigações terão continuidade com o objetivo de identificar a origem dos animais. “Os responsáveis já serão enquadrados em crime sanitário e vamos ver a origem de todos esses animais. Contamos com o apoio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e da Emdagro na fiscalização”, concluiu.

Com informações e foto SSP