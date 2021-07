Feirinha da Gambiarra inaugura loja colaborativa no Shopping Jardins

No espaço localizado próximo ao Cinemark, o consumidor encontra produtos de mais de 40 pequenos empreendedores de Sergipe

Desde 2012, a Feirinha da Gambiarra brinda os sergipanos com espaços de socialização pontuados pelo encontro entre a cultura e o empreendedorismo. Agora, a marca que atua no fortalecimento da economia criativa em Aracaju chega ao Shopping Jardins e agracia as famílias com uma charmosa loja pop-up. No espaço colaborativo estão reunidos produtos de mais de 40 pequenos empreendedores locais, com diversas opções para o cliente se autopresentear e agraciar as pessoas queridas.

Moda, calçados, acessórios, papelaria, utilitários, artigos sustentáveis integram o variado mix. Entre as opções estão T-shirts empoderadas, bolsas, itens de moda praia, bijouterias, semijoias, acessórios para o cabelo, underwears, objetos decorativos em papel machê, cadernos, planners, cosméticos e produtos naturais de higiene e autocuidado, talheres de bambu, coador de café reutilizável, escova de dente ecológica e biscoitos “bricelets” de São Cristóvão.

“Temos sempre presentes criativos, com preços bem variados e opções para todos os bolsos. O que a gente mais ouve dos clientes é: caramba, quanta variedade! E o melhor: são itens de pequenos empreendedores e o cuidado com os detalhes fica evidente nos produtos”, afirma Isabele Ribeiro, criadora da Feirinha da Gambiarra.

A loja colaborativa está localizada próximo ao Cinemark e funciona, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Foto Divulgação

Da assessoria