Foragido com dois mandados de prisão em aberto é procurado pela polícia

A Polícia Civil busca Jailton da Silva Santos, conhecido por “Chula”, que possui dois mandados de prisão em aberto, referentes a crimes cometidos em dois municípios sergipanos.

De acordo com Ataíde Alves, delegado maruinense que está à frente do caso, “Chula” é réu no processo que trata do homicídio de Lucas Santos Paes, 23 anos, ocorrido em dezembro de 2019, no município de Maruim. Na época, foi expedido um mandado de prisão preventiva, que ainda se encontra pendente de cumprimento.

Um segundo mandado de prisão preventiva foi expedido, referente a um outro homicídio praticado pelo suspeito, que teria ocorrido no município de Nossa Senhora das Dores, no leste de Sergipe. Jailton permanece foragido.

Qualquer informação pode ser repassada anonimamente para o número do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181.

Informações e foto SSP