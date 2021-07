GOVERNO  E MUNICÍPIO DE ARACAJU REPACTUAM FLUXO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE NO HUSE

Na manhã desta terça-feira, 13, o Governo do Estado, através da Superintendência do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) se reuniu com gestores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com objetivo de cuidar da atenção básica à saúde do paciente, foi repactuado o fluxo de atendimento ou transferência do paciente oriundo da Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva, para as Alas Vermelha ou Azul do Huse.

“É fundamental esse tipo de comunicação em tempo real no que envolve a saúde municipal e a estadual, porque o paciente é o objetivo comum. Existem fluxos que devem ser ajustados constantemente a depender da situação, então foi muito boa e produtiva a reunião, pudemos ouvir as demandas internas do município, bem como eles entenderam a nossa situação e isso gera uma expectativa positiva de melhorar o atendimento como um todo”, destacou o superintendente do Huse, Walter Pinheiro.

Os atendimentos já existem e com a mudança do cenário e o aumento das outras demandas, houve a necessidade de repactuação, de confeccionar o fluxo de forma objetiva, em documentar para facilitar a comunicação de quem está na porta, tanto de uma unidade quanto da outra, ter o entendimento de qual perfil do paciente adequado e quando chegar no hospital ter um bom atendimento.

A coordenadora da Rede de Urgência de Aracaju, Claudia Oliveira Pardo, participou da reunião e saiu satisfeita com o alinhamento que foi planejado. “O fluxo dos pacientes da rede municipal Fernando Franco e Nestor Piva para a Ala Vermelha ou Azul do Huse é feito via telefone e a partir de agora vamos passar a documentar um meio de regulação para que fique mais seguro e que consiga transferir mais rápido para o hospital, seja para avaliação de especialista, tomografia, ou até mesmo internamento quando precisam de maior suporte”, explicou.

Fonte e foto SES