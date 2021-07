Instituto Federal de Sergipe abre inscrições para Processo Seletivo 2021.2 

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através do Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), acaba de lançar dois editais para preenchimento de 1353 vagas para ingresso de alunos no Instituto no período 2021.2. São 403 vagas para cursos de graduação e 950 para cursos técnicos subsequentes (destinados para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer um técnico). As inscrições são gratuitas e ocorrem de forma on-line, através do site: ifs.edu.br/seletivo, até o dia 31/07.

Para concorrer a uma das vagas dos cursos técnicos subsequentes, o candidato deve estar munido do histórico escolar ou equivalente, contendo as médias dos 1º e 2º anos do ensino médio das disciplinas de Português e Matemática. Para os interessados nas vagas do ensino superior, o IFS utilizará o Boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), compreendendo uma das edições de 2011 a 2020.

As 950 vagas oferecidas nos cursos técnicos subsequentes estão sendo ofertadas pelos campi: Aracaju. (420 vagas), São Cristóvão (110 vagas), Estância (80 vagas), Lagarto (80 vagas), Propriá (30 vagas), Socorro (80 vagas), Itabaiana (45 vagas) e Tobias Barreto (105 vagas). Já as 403 vagas para cursos superiores estão espalhadas pelos campi: Aracaju (240 vagas), Lagarto (120 vagas), Itabaiana (23) e São Cristóvão (20 vagas).

De acordo com a chefe do Departamento de Gestão de Ingresso (DGI) do IFS, Gildevana Ferreira, houve alteração no item 9.3 dos editais do certame, que trata da matrícula e documentação. “Retificamos um item dos dois editais, referente a possibilidade de se matricular sem ter concluído ainda o ensino médio. Além do histórico escolar de conclusão do ensino médio será aceita também como documentação comprobatória uma declaração de estar cursando o 3º ano com previsão de término para 31/12/2021”.

Reserva de vagas – sistema de cotas

Em cumprimento à Lei 12.711 de 29/08/2012, o IFS disponibiliza 50% de suas vagas para ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros (pretos ou pardos) e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.

Assim, os inscritos como candidatos negros (pretos ou pardos) passarão por uma banca de avaliação de heteroidentificação étnico-racial, que analisará os aspectos fenotípicos dos candidatos à seleção. O IFS foi a primeira instituição no estado a adotar as bancas de heteroidentificação e a medida visa garantir que o acesso desses grupos seja o mais justo e idôneo possível. Devido à pandemia de Covid-19, com intuito de evitar aglomerações, as análises serão realizadas através de videoconferência em datas estabelecidas nos editais do certame.

Inscrições on-line e gratuitas!

Para se inscrever em uma das 1353 vagas ofertadas, o candidato deve ler atentamente o edital, preencher o formulário de inscrição com seu número de CPF e indicar o campus, turno, curso e reserva de vaga. Caso concorra para as vagas do técnico subsequente deverá ainda inserir as médias dos 1º e 2º anos do ensino médio ou equivalente das disciplinas de Português e Matemática e, por fim, deverá anexar em formato de PDF a frente e o verso do histórico escolar de conclusão do ensino médio ou declaração emitida pela instituição de ensino contendo as médias solicitadas.

Mas se o candidato for concorrer na modalidade de graduação deverá inserir as notas de uma das edições do Enem (2011 a 2020) das disciplinas de Português (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) e Matemática (Matemática e suas Tecnologias). Além de inserir no formato de PDF o boletim do Enem gerado diretamente do Sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Principais datas

As inscrições para o Processo Seletivo do IFS ocorrerão no período de 05 a 31 de julho, com divulgação do resultado preliminar em 06 de agosto. Os recursos contra o resultado preliminar poderão ser interpostos no período de 06 a 09 de agosto, através do e-mail: processoseletivo@ifs.edu.br. O resultado final será disponibilizado no site do IFS em 10 de agosto. Já as matrículas de 1ª chamada serão realizadas de 11 a 20 de agosto.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados classificatórios e demais etapas deste Processo Seletivo. Em hipótese alguma o IFS se obrigará a telefonar, enviar e-mail ou enviar correspondência para os candidatos divulgados na lista de aprovados e excedentes, por qualquer que seja o motivo. Em caso de dúvidas acerca dos editais, os interessados devem enviar um e-mail para processoseletivo@ifs.edu.br ou entrar em contato telefônico através do número: (79) 3711-1888.

Clique aqui e acesse o Edital 09/2021 para cursos técnicos subsequentes.

Clique aqui e acesse o Edital 10/2021 para cursos superiores.

Fonte IFS