Itabaiana sediou o Campeonato Brasileiro de Wrestling. 1º da modalidade em Sergipe

O Campeonato Brasileiro de Wrestling foi o primeiro da modalidade realizado em Sergipe

O Município de Itabaiana sediou no último sábado (10), o campeonato brasileiro sub-15 e sub-23 de Wrestling. Participaram da competição, centenas de atletas de mais de 17 estados do país. O Campeonato Brasileiro de Wrestling foi o primeiro da modalidade realizado em Sergipe

Para a maioria dos inscritos, o torneio é a primeira competição nacional do ano, uma vez que os Jogos da Juventude acontecem em novembro deste ano, em Aracaju. Em 15 categorias da divisão U-15, cinco no estilo greco-romano, cinco no estilo livre feminino e cinco no estilo livre masculino, os lutadores garantiram vaga no Pan-americano U-15 que acontece de 21 a 24 de outubro no México. A Confederação Brasileira de Wrestling vai arcar com viagem, hospedagem e alimentação dos atletas.

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, Flávio Cabral, o momento é ímpar para o surgimento de novas promessas, “este campeonato está sendo grandioso, pois já estamos observando o surgimento de novos nomes. Outro detalhe, foi o crescimento na participação de atletas no brasileiro deste ano. Se no ano passado tivemos categoria com 50 atletas, neste ano registramos inscrição de mais de cem atletas”, destacou.

Para o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, a competição engrandece o município e traz expectativas para o futuro, “foi com grande honra que recebemos o Campeonato Brasileiro de luta olímpica no nosso Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Este ginásio esportivo tem como principal objetivo ser um centro de formação esportiva para as nossas crianças e jovens itabaianenses”, ressaltou.

Ao todo, Sergipe obteve sete medalhistas na competição. Duas pratas e sete bronzes. Destaque para o atleta Vitor Marcel que foi vice-campeão na modalidade até 97 kg estilo greco romano. E para a atleta Dayane Gabryele, vice-campeã no estilo livre feminino até 53kg.

Dentre os medalhistas sergipanos, destacou-se o jovem promessa Luís Gustavo de apenas 15 anos. Ele ganhou a medalha de bronze na modalidade estilo livre masculino categoria u15 até 52kg, “agradeço a todos que têm me apoiado, à minha família principalmente. Espero que os nossos empresários sergipanos e o poder público olhem mais para o Wrestling que só tem a crescer no nosso estado”, disse.

Por Leonan Leal