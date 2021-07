Janier Mota pede prioridade para inclusão de Reumatologia no Huse

Compromissada com o fortalecimento da saúde pública sergipana, a deputada estadual Janier Mota (PL) reivindica que o Governo do Estado priorize a implantação do Serviço de Reumatologia no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Na indicação, Janier Mota – atual presidente da Comissão de Saúde da Alese – pede que, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), seja incluso no Huse o Serviço de Reumatologia, sendo composto por profissionais médicos reumatologistas, na escala de interconsulta, para atendimento no Pronto-Socorro, Enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Entendo que a inclusão do Serviço de Reumatologia no Huse é de suma importância, pois se trata de uma especialidade bastante ampla, que lida com mais de 120 doenças, como o Lúpus, Fibromialgia, Ler/Dort, Artrose. Além do mais, sabe-se que diversos pacientes com enfermidades reumáticas descompensam e precisam de atendimento de urgência para que sua vida seja preservada. Por isso, a imprescindibilidade de implementação do serviço”, relata a deputada.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, as doenças reumáticas atingem mais de 15 milhões de brasileiros e acometem o aparelho locomotor (ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos) ou outras partes do corpo e podem ocorrer em pessoas de todas as idades.

As doenças reumáticas mais comuns podem ser de origem degenerativa, como a Artrose; infecciosa, como a Artrite Séptica; por deposição de cristais de ácido úrico na articulação, como Gota; inflamatórias crônica, como Artrite Reumatóide; sistêmicas autoimunes, como Lúpus; hematológico, com comprometimento renal e do sistema nervoso central, como Vasculites.

“Como parlamentar e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, abracei a missão de fortalecer os serviços prestados nos hospitais do nosso Estado que atendem à população por meio do nosso Sistema Único de Saúde”, reforça Janier Mota.