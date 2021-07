Mais de 2.000 metros de cabos dos semáforos de Aracaju foram furtados este ano

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju já registrou, de janeiro a julho deste ano, mais de 2.000 metros de cabos furtados dos semáforos da cidade. No último final de semana, o órgão contabilizou furtos de cabos na avenida José Carlos Silva e em um cruzamento semafórico localizado entre as avenidas Augusto Franco e Edézio Vieira de Melo.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, ressalta os prejuízos que os furtos trazem para a mobilidade da cidade. “Infelizmente, os semáforos são alvos de furtos e isso traz um grande prejuízo para a população, o trânsito e também aos cofres públicos. Este ano, já foram mais de dois mil metros, o que é uma quantidade alta”, disse.

Para se ter ideia, somente no mês junho, mais de 500 metros de cabos foram furtados. Houve registro de furto no cruzamento entre a rua Bahia e a rua Mariano Salmeron; na rua Bahia com rua Santa Catarina; e na rua Mariano Salmeron com rua Sergipe. Devido à quantidade de cabos e de cruzamentos afetados, o trabalho de substituição durou dois dias.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, frisa ainda que as placas de sinalização também têm sido alvo de vandalismo. “Temos um elevado custo com a reposição dos cabos dos semáforos, mas também enfrentamos o vandalismo das placas de trânsito. Placas são furtadas, depredadas ou pichadas. Tudo isso, gera mais custos aos cofres públicos e prejuízos ao trânsito da cidade”, lamenta.

Denúncia

O cidadão que presenciar o furto de cabos dos semáforos ou o vandalismo das placas de sinalização deve denunciar para a Guarda Municipal, pelo 153, ou ligar para a SMTT, no 118. A ligação é gratuita e o denunciante não precisa se identificar.

Fonte e foto assessoria