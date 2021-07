Nova temporada de ‘Sob pressão’ terá mistério. Um bebê: é filho do médico ou não?

Um bebê para Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade)? Mais ou menos. Na quarta temporada de “Sob pressão”, que estreia no dia 12 de agosto, Diana (Ana Flavia Cavalcanti), que se envolveu com Evandro no passado, ressurgirá com uma criança no colo. E aí virá o mistério: é filho do médico ou não? O menino, Francisco, vai mexer com a vida do casal protagonista, que se juntará à equipe do ficcional Edith de Magalhães, o maior hospital público do Rio de Janeiro.

Lucas Paraizo, autor da história, contou que quis tratar da noção de família:

– É um conceito muito discutido no Brasil atualmente. O sonho do Evandro sempre foi ter um filho e ele passou por uma série de questões que foram adiando esse desejo. Nesta temporada, a gente orbita na ideia do que é família. E a chegada dessa criança é uma forma da gente fazer essas perguntas ao público: o que significa ser pai e ser mãe? Pai e mãe são aqueles que geram ou que criam? Pai e mãe são os pais biológicos ou aqueles que dão amor e carinho? Esse questionamento virá à tona o tempo todo.

As atrizes Yanna Lavigne, Karen Junqueira, Miwa Yanagizawa e Cyria Coentro farão participações nos novos espisódios. João Vitor Silva, de “Verdades secretas” 2, é outro confirmado no elenco da quarta temporada. David Junior, que esteve no especial “Plantão Covid”, seguirá na série.

