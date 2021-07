Pandemia: Estado de Sergipe é o primeiro do nordeste em aplicação de primeira dose de vacinas contra a Covid-19

Sergipe continua se destacando no ranking de vacinação contra a Covid-19 em todo Brasil, com um dos maiores percentuais de população vacinada com a primeira dose. O estado é o primeiro do nordeste com a aplicação da primeira dose em 38,95% da população e o oitavo do país. O levantamento é feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, com dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

Sergipe já aplicou mais de 1.222.852 doses de vacinas contra a Covid-19. O total de sergipanos vacinados com a primeira dose é de 903.290 e 319.562 na segunda dose ou dose única. Nas últimas 24 horas o estado aplicou 14.798 doses em todos os 75 municípios.

Com logística e organização eficientes, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) possibilita uma rápida distribuição das vacinas assim que chegam ao aeroporto de Aracaju. As últimas remessas, que chegaram na semana passada, foram distribuídas em tempo recorde de 15 horas. “Nossa equipe trabalha com a missão de enviar as vacinas o mais rápido possível, sempre observando todos os protocolos de controle de qualidade”, destacou a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira.

Segundo Ana Lira, há uma pactuação entre os municípios para que cada lote de imunizante recebido seja totalmente aplicado em até uma semana. Esse é mais um esforço para que a vacinação avance rápido e que as vacinas fiquem o menor tempo possível estocadas.

“A logística da entrega segue o padrão adotado desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Os municípios das regiões de saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro fazem a retirada do imunizante na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, enquanto os demais fazem a retirada nas sedes das regiões de saúde à qual estão integrados”, disse.

As informações detalhadas sobre a vacinação em Sergipe podem ser acessadas no site: https://sergipecontraocorona.net.br/inicial-vacinas. No hotsite é possível conferir os boletins diários, dados por município, doses recebidas, distribuídas e aplicadas em Sergipe.

Fonte e foto assessoria