Passagem intermunicipal tem reajuste de 10,06%  em Sergipe a partir desta terça-feira

O Conselho Estadual de Transportes de Sergipe (CET) autorizou nesta terça-feira (13) reajuste de 10,06% no transporte intermunicipal.

O decreto determinando a majoração foi publicado no Diário Oficial do Estado e beneficia o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros.

A medida contempla as operadoras que realizam o transporte de passageiros de Aracaju para o interior de Sergipe, bem como do transporte de passageiros entre esses municípios do interior.

A majoração ocorreu pela necessidade de tornar o sistema viável econômica-financeiramente e de qualidade.