Prefeito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz, recebe alta hospitalar

O prefeito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz de Resende, 53 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (13), após 73 dias de internação em decorrência das complicações provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). O gestor estava internado em um hospital da capital sergipana, Aracaju, e chegou a ocupar uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O prefeito interino Magno Monteiro, vereadores, secretários municipais, familiares e amigos recepcionaram o prefeito César Resende após receber alta hospitalar.

Emocionado, o prefeito César Resende agradeceu aos amigos e familiares que o aguardavam na porta do hospital. “Agradeço a todos que rezaram por mim nesta grande corrente de oração. Deus abençoe a todos e vamos continuar nossa missão de cuidar do povo amado de Rosário do Catete”, afirmou.

Desde o dia 12 de maio, Rosário do Catete está sendo administrada interinamente pelo vice-prefeito Magno Viana Monteiro dos Santos, 28 anos.

Por Keizer Santos