Prefeitura municipal de Simão Dias divulga a programação do Festival da Gente

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, divulgou nesta terça-feira, 13 de julho, a programação do Festival da Gente – Live Show – que acontecerá no dia 25 de julho, a partir das 15h, em comemoração alusiva à festa de Senhora Sant’ Ana, padroeira do município.

A festividade contará com a participação de 5 artistas locais, Ailma Soares, Ari Santana, Weliton O Gordinho, Diego Amante e Samba de Quinta, responsáveis por resgatar as tradições culturais.

O objetivo do evento, além de comemorar a festa da padroeira local, é incentivar a cultura municipal por meio de representações que se apresentarão durante as 4 horas de transmissão.

A Live Show será transmitida através do canal do YouTube oficial da prefeitura municipal e pela rádio Simão Dias FM 87,9.

