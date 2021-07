TCE deverá ter volta aos trabalhos presenciais com servidores vacinados

Com todo o seu corpo funcional ainda atuando de forma online, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) já programa uma volta parcial às atividades presenciais para o próximo dia 19, mas apenas com aqueles profissionais que já receberam a segunda dose da vacina e sendo observado o período necessário para o alcance da imunidade.

“Embora o teletrabalho tenha nos proporcionado uma grata surpresa em termos de produtividade, nossa ideia é termos essa volta gradual, iniciando a partir da semana que vem, com um percentual reduzido de servidores, todos já vacinados”, destaca o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

Enquanto o dia da volta não chega, o órgão segue adotando ações que objetivam manter um ambiente seguro no edifício-sede, de modo a não favorecer o contágio.

“Desde o primeiro momento em que a covid se tornou uma realidade nós adaptamos toda a dinâmica de acesso e convívio no Tribunal e a nossa ideia é reforçarmos ainda mais esse trabalho”, enfatiza o diretor Administrativo e Financeiro do TCE, Raoni Lemos.

Entre as medidas adotadas e já consolidadas há mais de um ano, ele cita a exigência do uso de máscara, aferição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel nos diversos setores, instalação de cartazes educativos e divisórias, entre outras.

O diretor lembra ainda dos benefícios que foram proporcionados às finanças do Tribunal em decorrência do regime de teletrabalho. “Atingimos excelentes patamares de economia nos gastos com energia elétrica, água, gasolina e manutenção. O TCE conseguiu pagar benefícios, licenças, reajustamos auxílios e contratamos psicólogos para ajudar neste momento ímpar e de efeitos devastadores no mundo”, conclui Raoni.

Vacina contra a gripe

Responsável por orientar a gestão do Tribunal nos cuidados com a saúde dos servidores, o coordenador do Serviço Médico e Odontológico do Tribunal, doutor José Aragão Figueiredo, acrescenta também que o órgão fará uma nova rodada de vacina contra a gripe no formato drive thru. A ação deverá ter sua data confirmada nos próximos dias. Há cerca de um ano, mais de 140 integrantes da Corte de Contas foram vacinados em iniciativa similar.

“É fundamental que todos sejam vacinados também contra a gripe, até para que os serviços de saúde não fiquem sobrecarregados com pessoas que tenham sintomas respiratórios que são semelhantes aos do novo coronavírus”, observou o doutor Aragão.

Foto: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE