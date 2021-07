Aberto o processo seletivo simplificado para área do esporte em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio das Secretarias Municipais do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e da Juventude e do Esporte (Sejesp), deu início ao Processo Seletivo Simplificado para o programa intitulado “Segundo Tempo”, uma parceria da administração municipal e Ministério da Cidadania, cujas atividades estão previstas para serem iniciadas no final deste ano.

O Edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), com todas as informações e critérios para o preenchimento das vagas. De acordo com o cronograma, o período de inscrições é de 16 a 26 deste mês, e o resultado final está previsto para o dia 14 de setembro.

Para este PSS estão sendo ofertadas dez vagas para os níveis de escolaridade médio e superior, sendo cinco para professor de educação física e cinco para a função de monitor. Do total, 10% das vagas são voltadas ao candidatos afrodescentendes.

Dentre os requisitos básicos para concorrer à vaga de professor de educação física, está a exigência de diploma ou certificado de habilitação de nível superior na área de educação física ou esporte. Já para a de monitor, é necessário ser estudante de graduação regularmente matriculado em cursos de educação física ou esporte, e que já tenha cursado no mínimo dois semestres.

É necessário ressaltar que o candidato deve atentar-se aos requisitos dispostos no edital e posteriormente, ao executar a inscrição, preencher tudo rigorosamente, de maneira correta, para que não seja descartado do processo seletivo.

“É imprescindível que todos fiquem bem atentos ao edital, já que muitas vezes o candidato pode acabar errando na documentação e acaba sendo desclassificado. Também é importante atentar-se aos prazos para que todos possam concorrer ao processo seletivo de maneira democrática”, enfatiza o secretário da Sejesp, Sérgio Thiessen.

Das regras

A gerente geral de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Gergdep/Seplog), Noêmia Gois, explica a importância dos candidatos se atentarem às regras do processo seletivo que será realizado de forma digital.

“É importante ressaltar que, além de todo o processo seletivo ser realizado de forma virtual, desde a inscrição do candidato ao resultado final, inclusive, o processo de heteroidentificação, que é a confirmação das autodeclarações de pessoas pretas e pardas, também será realizado no formato online. São medidas necessárias e que atendem ao que preconizam as organizações de saúde, no sentido de minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus. Por isso, é importante que os candidatos leiam todo o Edital”, orienta Noêmia.O programa

O “Segundo Tempo” é uma iniciativa da Secretaria Especial do Esporte e visa a democratização do acesso à prática e à cultura do esporte educacional, promovendo inclusão, cidadania e qualidade de vida.

O programa consiste em implementar as práticas corporais para crianças e adolescentes através de núcleos esportivos durante o contraturno escolar com o acompanhamento pedagógico de professores e profissionais da Educação Física.

Ainda de acordo com Thiessen, o programa promoverá geração de empregos, fundamental nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. “Movimenta o mercado de trabalho, além de fazer o mesmo com o comércio, uma vez que precisamos fazer investimento em materiais para executar a questão estrutural. É realmente um momento significativo para o lançamento do programa Segundo Tempo”, pontua Thiessen.