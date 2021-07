Adema apura denúncia sobre armazenamento de couro em Maruim e que tem causado transtornos para os moradores

Ao constatar a veracidade das denuncias, órgão ambiental tomou as devidas providências

Atendendo à solicitação, uma equipe da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), esteve no município de Maruim, na terça-feira, 13, a fim de averiguar denúncias sobre o abatimento e armazenamento de couro animal de forma irregular, fato que tem causado transtornos para os moradores das imediações.

Em visita ao local, a equipe constatou a veracidade da denúncia, uma vez que foram encontradas três salgadeiras de couro bovino, cada uma sob responsabilidade de pessoas diferentes, bem como identificado um tanque para o acondicionamento do referido material em condições insalubres e inapropriadas para o desenvolvimento das atividades, e que estava provocando odores, incomodando os moradores das imediações.

De acordo com o Diretor-Presidente da Adema, Gilvan Dias, ao constatar as irregularidades, as providências iniciais foram tomadas . “A Adema fará os autos de notificação para cada um dos responsáveis pelas salgadeiras de couro bovino, determinando um prazo para a adequação das atividades em local apropriado, bem como para que eles encerrem as atividades e façam a remoção total do couro, devolvendo aos moradores as condições salubres de antes”, ressaltou.

Informações e foto Adema