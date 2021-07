Alunos da Inter Academy Aracaju viajam para teste no Rio de Janeiro

Dois alunos da Inter Academy Aracaju estão de malas prontas para embarcar para o Rio de Janeiro neste final de semana. O goleiro Arthur e o meia Igor Ramon, ambos de 15 anos, farão testes no Centro de Formação Zico – CFZ. Fruto de uma parceria da Inter Academy Aracaju com o Boa Vista. A viagem faz parte do projeto da escolinha para revelar novos talentos do futebol.

“Um dos nossos objetivos, além de promover o futebol como esporte para a garotada, é de peneirar e aperfeiçoar estes garotos para que possam fazer testes nos clubes, revelar novos talentos do futebol”, destaca Murilo Hora, coordenador da Inter Academy Aracaju.

A viagem para o teste será a primeira do meia Igor Ramon para o Rio de Janeiro. Consciente, ele sabe que se não obtiver sucesso, irá treinar cada vez mais para que novas oportunidades como estas surjam.

“Fiquei muito feliz, estava me esforçando muito nos treinos da escolinha e estou bastante satisfeito em ter conseguido esse primeiro objetivo de viajar para fazer um teste. Será minha primeira vez no Rio de Janeiro, espero dar o meu melhor e não ficar nervoso. É apenas o primeiro teste e sei que se não passar, virão outros”, afirma Igor. mostrar

O goleiro Arthur também terá a oportunidade de mostrar tudo o que vem aprendendo e aperfeiçoando na Inter Academy.

“Os treinos são muito bons e todos os dias evoluímos mais. Estou bem confiante e vou dar o meu melhor nesse teste no Rio de Janeiro. Continuar focado e me esforçando para conquistar o meu objetivo e sonho que é ir para um grande clube um dia”, ressalta o jovem goleiro.

A Inter Academy é a escolinha oficial do clube Internazionale de Milão e possui franquias em todo o mundo. Na capital sergipana, a franquia funciona no campo Camisa 10 do bairro Pereira Lobo com treinos no período da tarde. O contato é o (79) 98129-9868.

Foto assessoria

Por Felipe Martins