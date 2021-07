Banese Card realiza mutirão de renegociação de dívidas com condições especiais

Ação acontece até o dia 30 de julho no Shopping Prêmio. Clientes participantes terão descontos e condições de parcelamento exclusivas

Voltar a ter crédito para comprar em milhares de estabelecimentos no Brasil, retirar o nome do SPC e Serasa, e ainda ganhar descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida. Estas são algumas das vantagens que o Banese Card oferece para os clientes que participarem do mutirão de negociação, que acontece até o dia 30 de julho, no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro.

O espaço para atendimento ao público foi montado no corredor próximo à entrada D e funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Uma equipe do Banese também estará no local para negociar débitos dos clientes junto ao banco. Por causa da pandemia de Covid-19, este é o primeiro mutirão realizado desde o ano de 2020. A estrutura foi planejada para atender a todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Antes da pandemia, o Banese Card realizava vários mutirões deste tipo ao longo do ano, em diversos municípios sergipanos. Conforme a situação pandêmica for melhorando, a empresa fará análises quanto à possibilidade de realizar mais edições. Entre as vantagens oferecidas no mutirão estão taxas exclusivas e que não serão ofertadas fora do evento; bem como descontos sobre os encargos da dívida, que são maiores para quem quitar o débito à vista; e parcelamento do valor devido em até 18 vezes.

Para evitar aglomeração, todo atendimento deve ser agendado previamente por meio do link que está na bio do Instagram oficial do Banese Card (@banesecard), ou através de QR Codes espalhados no Shopping Prêmio. Porém, caso a pessoa esteja no Shopping, não tenha feito o agendamento e queira negociar, basta falar com um dos atendentes que estão no local e solicitar que o nome seja colocado em uma lista de espera para o mesmo dia. Para ser atendido é necessário apresentação de documento de identificação original com foto.

SEGURANÇA

O Banese Card alerta que a empresa não envia SMS, mensagens pelo Instagram ou e-mails com links para que seja feito o acordo. Mensagens deste tipo não devem ser acessadas, pois são tentativas de golpe. O único SMS que o Banese Card está enviando referente ao mutirão é através do número 28510, e apenas para informar sobre o local de realização, período e horário de atendimento.

