Como deve se dar a disputa sucessória

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A impressão é que “o tempo parou”. O zum-zum-zum incômodo das conversas sussurrantes de prováveis bastidores, sobre a sucessão estadual, quase que desapareceu. Acontece ainda, claro, mas em proporções muito menores das que existiam há duas semanas. O tempo é longo para decisões dos que já estão alicerçados por blocos coesos (ou não). Mas, extremamente curto para quem ainda precisa formar alianças e buscar consenso em torno de uma liderança que conduza a novos caminhos. Nada de se imaginar quadros grotescos em relação às candidaturas, mas em um mesmo grupo é muito fácil perceber divergências que podem repercutir para a decisão final.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não levou em consideração especulações e comentários. Conversou sobre política poucas horas no período, desde quando divulgou que só trataria sobre sucessão a partir da segunda quinzena de setembro. Estendeu o prazo para os limites da primeira quinzena de outubro, quando poderá sair o provável candidato da base aliada, mesmo assim depois de ouvir às lideranças e seguir a opção da maioria. Os prováveis candidatos recuaram um pouco no chamado ti-ti-ti, e tratam do assunto em conversas ao pé do ouvido, quase inaudíveis e “sem aglomeração”, para não fugir dos cuidados com a Covid.

Muita coisa vai acontecer, mas sem surpresa. O PT continua na base aliada até a decisão e tem o nome do senador Rogério Carvalho para ser avaliado pela bloco. Os sinais são de que não terá chance porque há divergências quase inconciliáveis. Não com Rogério, mas com o partido. Resquícios da rebeldia petistas, em 2020, quando saiu com candidatura divergente da que fora lançada pelo bloco. Mas isso não fará o senador recuar e sairá às ruas para disputar a sucessão, contando com o apoio de Lula. Aliás, uma observação: a base elege governadores desde 2010 e, coincidentemente, sempre votou no nome petistas a presidente da República. O quadro que se vislumbra para 2022 pode quebrar a tradição em relação ao nome para o Planalto.

Com o nome de Rogério posto à disputa ao Governo, criam-se as primeiras condições para a formação de um grupo oposicionista, que será formado naturalmente com aqueles cuja maioria sempre esteve do lado oposto ao PT – e vice versa – por questões ideológicas, quando elas valiam. Daí em diante ainda pode surgir uma terceira via, por enquanto tendo à frente o senador Alessandro Vieira (Cidadania), caso ele abandone a ideia de estar na mesma disputa pelo Senado. Provavelmente são três candidaturas, com a polarização de divergentes de um grupo que poderá se desfazer depois de onze anos votando na mesma caçapa.

Pressão sobre candidatura

A notícia é polêmica: Há muita pressão de setores do Partido dos Trabalhadores para que o senador Rogério Carvalho desista da candidatura ao Governo do Estado e se dedique ao fortalecimento do partido para eleger deputados.

*** A informação é de um integrante do PT, influente em algumas decisões e que vê entre companheiros a “aflição pela perda de empregos.”

Absoluta questão de poder

Acrescentou, que a disputa de Rogério ao Governo, “um nome forte a nível nacional”, não é por causa de um projeto “definido de oposição ao grupo que integra, mas uma absoluta questão pessoal”.

*** Essa decisão de deixar o bloco porque não foi escolhido não oferece mudança de posição “e nem se trata de questão ideológica, mas apenas de assumir o comando do bloco e o Poder”.

*** Explica: “não há um movimento contra a candidatura, mas apenas uma reação pontual”. Conclui: “pela vontade de Rogério e dos auricos, ele não deixará de se candidatar”.

É candidato sim

Um membro da direção do PT desmentiu veementemente essa possibilidade do senador Rogério Carvalho não disputar o Governo do Estado: “ele é o nome que dará continuidade aos projetos políticos do bloco”.

*** Acrescentou que neste momento ele não anuncia candidatura, porque integra a CPI da Pandemia e deseja tratar do assunto em momento propício.

*** – Entretanto continua mantendo contatos e tem o apoio integral do partido, disse.

Rogério em conversas

O senador Rogério Carvalho (PT) chega a Aracaju na sexta-feira e vai conversar com lideranças políticas sobre a sua candidatura ao Governo do Estado.

*** Passa uns dias por aqui tratando discretamente do seu projeto eleitoral e reunindo políticos da Capital e interior para consolidação do seu nome.

*** Rogério tem boa atuação na CPI da Pandemia, mas encontra tempo para tratar de seus interesses políticos.

Encaixe perfeito

Clóvis Silveira (Avante) escreve: “existem momentos nas nossas vidas que sabemos que estamos exatamente onde deveríamos estar , com quem deveríamos estar , sabendo que tudo está em um encaixe perfeito”.

*** E continua: “Novo ciclo que se inicia e certeza de uma grande parceria de sucesso”. Clóvis é provável candidato a deputado federal.

Valadares estadual

O ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) ainda não tem nenhuma decisão sobre candidatura, mas uma coisa é certa: não disputará a Câmara Federal.

*** Entretanto, tem possibilidade imensa de disputar uma vaga de deputado estadual e já atua na região centro-sul.

Jackson tende PSD

O ex-governador Jackson Barreto diz que está conversando, trocando ideias e avalia o quadro político como vai ficar. A tendência de JB é filiar-se ao PSD.

*** Admite que o bloco político em que atua sempre votou em Lula para presidente e deve se manter apoiando, como faz há alguns anos.

*** Jackson historicamente esteve com Lula da Silva e gostaria muito que o PSD o apoiasse a presidente.

Quer ajudar Lula

Jackson Barreto admite que o MDB esteja “gasto e desmoralizado pelo posicionamento que adotou contra os ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff“.

*** E acha que dentro do PSD, caso eleito deputado, vai para Brasília com objetivo de ajudar ao Governo Lula a partir de 2022.

*** Quanto ao candidato a governador do bloco, JB diz que isso é uma decisão do governador Belivaldo Chagas.

Cego em tiroteio

O ex-deputado Mendonça Prado diz que os senadores da CPI da Covid estão mais perdidos que cego em tiroteio. Confundem testemunha com investigado e atropelam as normas legais.

*** – Mas não deixam de aproveitar o período de fama. De vez em quando um dispara: ‘teje preso’! É delírio total.

Rodrigo e eleições

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) é candidato à reeleição, em caso da legislação eleitoral ser mantida, mesmo com o fim das sobras.

*** Mas, se o voto for Distrital, Rodrigo disputa vaga na Câmara Federal, porque sabe que é um nome dos bolsonaristas em Sergipe.

Encontro no PSDB

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) recebeu ontem na sede do seu partido o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). Tomaram um café que esfumaçava política.

*** A conversa não vazou integralmente, mas Eduardo reafirmou o desejo de disputar o Senado, e Valadares mantém o objetivo de tentar retornar à Câmara Federal.

Distritão na reforma

A deputada federal Renata Abreu (Podemos), relatora da reforma eleitoral, concluiu e protocolou, ontem, na Câmara, propostas para a legislação de 2022.

*** O Distritão é o principal item da reforma e o que mais interessa aos candidatos.

*** A proposta será debatida e aprovada na Câmara, depois segue para o Senado e deve ser definida até o mês de setembro.

Samuel é o álcool

Deputado Capitão Samuel lembra que o álcool produzido no Brasil, não tem nada com o Dólar. “Em Sergipe o litro passou de $ 5,00 e somos produtores, mas em Manaus custa $ 4,30 e não produz um litro”.

*** – Absurdo que os Procons precisem fazer fiscalização. Vamos à luta para baixar os preços dos combustíveis, disse.

Um bom bate papo

Metrópole – Decreto que penaliza quem recusar a vacina disponível ser assinado nos próximos dias pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Frases – Evite falar do seu trabalho, do seu relacionamento, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz!

Eduardo Leite – Agora estou também no TikTok. Vou mostrar o meu trabalho, as minhas ideias e a minha vida de forma descontraída nessa rede social.

Revista Fórum – Atos realizados ontem foram são vistos como um “esquenta” para a próxima mobilização nacional contra Bolsonaro, marcada para o dia 24.

Rogério Carvalho – Há 31 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) era aprovado. Um instrumento para combater a violência e garantir a proteção de nossos jovens.

Jailton Santana – Brasília vai liberar volta do público aos estádios e encaminha jogo do Fla no Mané pelas Libertadores.

Silvio Navarro – Sobre o que acontece em Cuba, Argentina, Venezuela e outros fracassos latinos: a esquerda nunca levou ninguém a lugar nenhum no mundo.

Brasil 247 – Em vídeo para Mourão, Renato Gaúcho, novo técnico do Flamengo, chama Bolsonaro de “mito.”