Confiança é derrotado pelo Avaí por 2 a 1 na 11ª rodada da Série B, em Florianópolis

O Confiança enfrentou o frio da região sul do país na noite desta terça-feira (13/07) para enfrentar o Avaí, no estádio Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. O confronto foi válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em um jogo que a marcação foi destaque na partida o time sergipano acabou perdendo nos minutos finais. O primeiro gol só saiu aos 32 da segunda etapa com Marcos Serrato para o Avaí. O Confiança empatou três minutos depois com um belo chute de Daniel Penha. Mas, Getúlio aos 45 marcou para o Avaí. Final: Avaí 2×1 Confiança.

Com a derrota, o Confiança se manteve com 9 pontos, na 15ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Vitória, que entra em campo às 21h30 desta terça-feira contra o Sampaio Corrêa. O time sergipano volta a campo na sexta-feira contra o Guarani, às 19h, no Batistão, pela 12ª rodada da Segundona.

Foto: Frederico Tadeu/Avaí F.C

FSF