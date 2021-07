Covid-19: Aracaju vacinou 2.857 pessoas com a segunda dose

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com a campanha de imunização da população contra a covid-19. Nesta terça-feira, 13, a aplicação foi destinada aos cidadãos com agendamento referente à segunda dose, além de gestantes e puérperas com a primeira dose, totalizando 2.921 pessoas.

A aplicação da primeira dose para a população a partir de 34 anos está suspensa por falta de imunizante. A SMS aguarda o envio, por parte do Ministério da Saúde, de uma nova remessa para que o Município volte a avançar com o cronograma por idade. A expectativa é que um novo lote chegue ainda esta semana.

Até o momento, Aracaju vacinou 306.671 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 46,12% da população.

A secretária municipal de Saúde da capital, Waneska Barboza, esteve no drive-thru montado no parque da Sementeira para acompanhar o fluxo. A gestora mostrou-se esperançosa de que, ainda esta semana, Aracaju retome a aplicação da primeira dose e avance cada vez mais no cronograma de vacinação.

“A primeira dose está suspensa, em virtude de termos zerado o estoque desde ontem [12] com a aplicação nas pessoas com 34 anos, inclusive, foi um sucesso, mais de 90%. Estamos bastante ansiosos com a expectativa de que ainda esta semana chegue. Existe a sinalização do Ministério da Saúde de entrega de cerca de quatro milhões de doses da AstraZeneca, e cerca de 600 mil doses da Pfizer, mas ainda não temos uma data prevista. Estamos aguardando e esperando que, nos próximos dias, a gente já tenha uma definição na entrega das vacinas e a gente possa fazer um novo planejamento. A gente segue aplicando a segunda dose, já que nós temos aí as pessoas programadas para o mês de julho”, colocou.

Waneska revelou ainda que está estudando a viabilidade de avançar ainda mais com a aplicação da segunda dose. “Estamos em discussão técnica com a Secretaria de Estado da Saúde sobre a possibilidade de avançarmos com a vacinação da segunda dose. Amanhã [quarta-feira, 14] teremos uma definição sobre isso, mas por enquanto, aquelas pessoas que estiverem programadas nas suas datas, podem comparecer em qualquer um dos postos definidos como segunda dose e no drive da Sementeira”, disse, ao sublinhar que no drive, as pessoas não precisam levar o código para tomar a segunda dose, “basta comparecer com a sua identidade e o cartão de vacinação demonstrando que tomou a primeira”.

Felicidade

Foi justamente no posto volante da Sementeira que Maria Rosa, de 60 anos, concluiu seu esquema vacinal. O sentimento, de acordo com ela, é de pura alegria. “Estou feliz da vida. É uma vitória para nós. Todos nós temos que agradecer a Deus, sempre, pela possibilidade de conseguir tomar vacina. Isso é importante”, destacou.

Josefa Eraldina, 62, também esteve no drive e mostrou-se igualmente feliz. “O sentimento é de felicidade. Estou nervosa, mas aliviada. Vou continuar usando máscara, deixar de me proteger, nunca!”, exclamou.

Maria Valdira, 63, foi até à Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo, situada no bairro Siqueira Campos. Ela conta que estava com muito medo de ser contaminada e não via a hora de ser imunizada por completo. “Estou muito feliz, estava com medo dessa doença. Mas agora tomei a segunda dose e estou aliviada”.

Jorge José dos Santos, 62, esteve na UBS Edézio Vieira de Melo e também externou alegria. “Estou sendo imunizado para não ficar doente. Graças a Deus estou aliviado e vou continuar usando máscaras e com o distanciamento das pessoas”, frisa.

Não muito longe dali, no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, ainda no bairro Siqueira Campos, onde a vacinação é exclusiva para gestantes e puérperas, Carola Ingrid Silva da Luz, 38, que está prestes a dar à luz, contextualizou a importância da vacinação.

“Estou com 34 semanas, esperando um menino, o Juliano. A gente está passando por um problema tão grande, uma situação tão difícil e essa imunização garante anos de vida e saúde para cuidarmos de nossa família, principalmente das pessoas que estão ao nosso redor. É importantíssima essa campanha, esse apego da saúde para buscar mais doses da vacina. Estou extremamente feliz. Espero que, ao tomar a vacina, os anticorpos passem para Juliano, que ele seja tão imunizado quanto eu. Mais de um ano de sofrimento. A saúde está de parabéns. Agora estou respirando mais fundo”, destacou.

Pontos de vacinação

A segunda dose está sendo aplicada em 12 pontos fixos de Aracaju, das 8h às 16h, são eles: UBS Osvaldo de Souza, no bairro Getúlio Vargas; UBS Manoel de Souza Pereira, no Jabutiana; UBS Augusto Franco, na Farolândia; UBS Roberto Paixão, no 17 de Março; UBS Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos; UBS Eunice Barbosa, no Coqueiral; UBS Max de Carvalho, no Ponto Novo; UBS Cândida Alves, no Santo Antônio; UBS Celso Daniel, no Santa Maria; UBS Hugo Gurgel, na Coroa do Meio; e UBS Augusto César Leite, no bairro Aeroporto.

A dose de reforço também está sendo administrada no drive-thru montado no parque da Sementeira das 8h às 17h. Para tomar a segunda dose, é preciso apresentar RG com CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação.

No auditório da Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, a aplicação da primeira dose é exclusiva para gestantes e puérperas.

Foto Sérgio Silva