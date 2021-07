DHPP prende suspeito de ser o mandante de homicídio no Centro de Aracaju

Após a divulgação da prisão de um dos suspeitos da prática do crime de homicídio, ocorrido no Centro da capital, em agosto de 2020, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão temporária de Antônio Francisco da Anunciação Oliveira, conhecido como “Júnior”. Ele foi detido na tarde dessa terça-feira (13).

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam a informação, pelo Disque-Denúncia, de que o suposto mandante do crime estaria escondido em uma residência no bairro Porto Dantas. Diante da denúncia, os agentes fizeram levantamentos e confirmaram a presença de Antônio Francisco, que foi preso.

O DHPP continua os trabalhos investigativos com o objetivo de identificar o executor do crime que aparece nas imagens. Mais uma vez, ressalta-se a importância da colaboração da população através do Disque-Denúncia (181).

Informações e foto SSP