Edvaldo entrega novo Ponto do Caranguejo no Mercado Virgínia Franco

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta quarta-feira, 14, o Ponto do Caranguejo, novo local para comercialização do crustáceo, no Mercado Municipal Virgínia Franco, no Centro. Fruto de um investimento de R$ 90 mil, com recursos da própria Prefeitura, o ambiente foi completamente reestruturado para oferecer melhores condições de trabalho aos comerciantes, e para se tornar mais atrativo e confortável aos turistas e apreciadores do produto, típico da gastronomia sergipana. Com a revitalização, as novas estruturas ganharam bancadas em alvenaria com lavatórios, adequadas para higienização e venda do crustáceo, entre outras melhorias.

“É uma iniciativa inovadora. Estamos sendo pioneiros em direcionar um espaço de forma tão organizada, de forma digna para a comercialização do caranguejo, que vai ser um atrativo importante para o turismo na nossa cidade. É um novo espaço importante para o nosso mercado, para que possamos atrair pessoas para comprar e também turistas, um dos principais pontos desta inauguração. Todo o investimento, feito com recursos próprios, foi realizado com a certeza de que estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas, aumentando a venda do produto, tornando o local atrativo e dando condições dignas de trabalho para quem comercializa o caranguejo no nosso mercado”, destacou Edvaldo.

O prefeito ressaltou que a revitalização do Ponto do Caranguejo faz parte da segunda fase de reestruturação do Mercado Municipal Virgínia Franco. “E isso nos deixa muito felizes porque é uma obra que teve dois aspectos: melhorar a qualidade das vendas, dando condições dignas de trabalho aos vendedores de caranguejo, e potencializar o turismo nesta região, porque o caranguejo tem tudo a ver com a nossa tradição culinária. Antes, a venda do crustáceo, aqui, era feita em cestos espalhados. Hoje, quem entra, se depara com a grande diferença, com as bancadas, lavatórios, com a pintura, novo piso, um espaço completamente novo e organizado”, salientou.

Investimento

O novo Ponto do Caranguejo faz parte do conjunto de ações idealizado para revitalização do Mercado Municipal Virgínia Franco e que começou a ser colocado em prática na gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira. Com um investimento de R$ 90 mil, em recursos da própria Prefeitura, o espaço recebeu nova pintura, bancadas em alvenaria com lavatórios e revestimento. O sistema de drenagem também passou por modificações para evitar umidade do piso e, para tornar o local ainda mais atrativo, além da instalação de uma escultura no formato de caranguejo, foi realizada uma intervenção em grafite nas paredes, com desenhos que remetem ao crustáceo, feita pelo artista Ícaro Couto Gomes, popularmente conhecido como “Fosco”.

“Esse projeto estava previsto desde a gestão anterior do prefeito Edvaldo e a gente vinha lutando por essa reestruturação porque aqui tinha um elevador que não era utilizado, e também era preciso realizar a reforma das câmaras frigoríficas. Então, foi um processo de implementação dessa área como um todo, tanto das câmaras, como do Ponto do Caranguejo, que tem uma tradição cultural no nosso estado. Essa mudança dá a oportunidade, não só da comercialização, mas da própria visitação de quem visita a cidade. Eu diria que agora esse local se tornou um ponto de turismo de experiência, um local totalmente revitalizado, adequado para a comercialização, mas, acima de tudo, limpo, organizado e que se tornou mais um atrativo para a cidade”, declarou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas.

Com a revitalização, 18 permissionários que já atuavam na comercialização de caranguejos no mercado foram contemplados. Um deles é Pedro Santos, que comemorou as mudanças no ambiente. “O caranguejo é o símbolo de Aracaju. O turista vem de outro estado para comer, provar o nosso caranguejo e, do jeito que está agora, com essa organização, nossas vendas vão aumentar, com certeza. Estamos preparados para receber o turista que virá apreciar o nosso caranguejo”, frisou.

Além de receberem espaços adequados para comercialização dos crustáceos, os permissionários que atuam no local passarão por uma capacitação, que será realizada pela Prefeitura, em parceria com o Sebrae. “Vamos prepará-los para a gestão dos seus próprios negócios, de forma mais empresarial, correta, e, ao mesmo tempo, para a manipulação segura dos alimentos. A ideia é que eles possam passar mais segurança às pessoas que virão ao local para comprar caranguejo, que é um prato típico, uma referência turística, por isso, esse espaço passa a ser um cartão de visitas. Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a Prefeitura para realizar esta ação”, afirmou o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA