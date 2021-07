Uma emenda parlamentar do deputado estadual Capitão Samuel irá beneficiar o 2º SGBM do 1º GBM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, sediado em Nossa Senhora do Socorro.

O parlamentar, juntamente com o ex-vereador Cabo Didi, estiveram pessoalmente visitando a citada unidade militar e puderam levar a notícia aos bombeiros militares que lá trabalham, que fizeram questão de destacar a importância da verba destinada pelo Capitão Samuel para melhorias no subgrupamento.