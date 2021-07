Escola de Contas abre inscrições para curso voltado a conselheiros

Após a abertura solene no último dia 30 de junho, o curso online “Formação continuada para conselheiros e técnicos dos Cacs/Fundeb”, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da sua Escola de Contas (Ecojan), terá seu início no próximo dia 19 de julho. Os interessados em participar da capacitação devem se inscrever no site da Escola: www.tce.se.gov.br/ecojan.

Ao todo serão cinco módulos com conteúdos que buscarão aprimorar conhecimentos e favorecer o acompanhamento e fiscalização em Sergipe da aplicação dos recursos recebidos à conta do Fundeb – atribuições estas que também competem ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (Cacs).

Com transmissão através do canal da Ecojan no YouTube, o Módulo I contará com a explanação do presidente da Academia Sergipana de Educação (ASE), Jorge Carvalho. Em nova etapa do módulo I, no dia 23 de julho, o coordenador/FNDE de Normatização e apoio do Fundeb, Leomir Araújo; e a diretora jurídica e de legislação e normas da UNCME Nacional, Gilvânia Nascimento, darão suas contribuições.

Também composto por duas datas, o Módulo II terá início no dia 26 de julho, com as participações da vice-presidente da UNCME (Região Nordeste), Marly Vidinha; e do Presidente Nacional da UNCME, Manoel Humberto Gonzaga Lima. Já no dia 30 de julho, os palestrantes Jineilson dos Santos e Elizabeth Bonifácio Oliveira, consultores da UNCME Nacional, falarão sobre “Ações e aplicabilidade dos Programas PNAT e PEJA”.

No Módulo III, no dia 02 de agosto, o consultor da UNCME, Jineilson dos Santos, participará mais uma vez da ação virtual. Em 6 de agosto, finalizando o terceiro módulo, será a vez da diretora de formação da UNCME Nacional, Darly Zunino, elucidar a palestra “CACS/FUNDEB e Câmaras específicas do Fundeb: Planos de Educação e Monitoramento”.

O dia 09 de agosto será marcado pelo início do Módulo IV, que terá como palestrante o vice-presidente da UNCME (Região Sudeste), Eduardo Cézar. Para finalizar esta etapa, no dia 13 de agosto, a consultora da UNCME Nacional, Elizabeth Bonifácio Oliveira; e Fernanda Fontes, consultora da ATEC, participam da iniciativa.​

O Módulo V, último do curso, acontecerá no dia 16 de agosto, e será pontuado pelas palestras da vice-presidente da UNCME (Região Centro Oeste), conselheira Regina Lúcia Borges Araújo; e do presidente nacional da UNCME, Manoel Humberto Gonzaga Lima. O encerramento será realizado pela vice-presidente do TCE/SE, conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.​

Por DICOM/TCE