Belivaldo Chagas se reúne com o ministro da Educação em busca de liberação de recursos

Reunião aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), em Brasília (DF). A emenda, que aguarda liberação, pode trazer a Sergipe investimentos de cerca de R$ 69 milhões

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta quarta-feira (14), em Brasília (DF), de audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O objetivo do encontro foi tratar sobre a liberação de recursos, por meio de emenda parlamentar, de cerca de R$ 69 milhões, para investir na infraestrutura da Educação Básica, com reforma, equipamentos e serviços. Também participaram da reunião, ao lado do governador, o secretário de Governo, José Carlos Felizola; da Educação, Josué Modesto; da representação de Sergipe em Brasília, Dernival Neto; além do deputado federal, Laércio Oliveira e do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes.

De acordo com Belivaldo, atualmente há 58 projetos prontos em Sergipe, que aguardam apenas os recursos para que as obras sejam iniciadas. “A Educação tem sido prioridade desde o início da nossa gestão e graças a Deus e ao trabalho que estamos desenvolvendo, mesmo diante de uma pandemia, estamos conseguindo avançar. Ainda assim, temos 58 projetos de reforma de escolas já prontos, três novos ônibus escolares, equipamentos de cozinha e informática para as unidades que poderiam ser viabilizados com estes recursos do MEC”, ressaltou.

Ainda segundo o governador, o ministro afirmou que todos os esforços serão concentrados no sentido de liberar os recursos para Sergipe. “A reunião foi extremamente proveitosa. O ministro e o presidente do FNDE se comprometeram em agilizar a chegada destes investimentos e aproveitei para convidá-los a ir a Sergipe para participar da ordem de serviço às obras, assim que os recursos estiverem disponíveis”, afirmou Belivaldo.

Sobre a emenda

A emenda, no valor total de R$ 69.621.076,87, trata de apoio à infraestrutura para Educação Básica – reforma, equipamentos e serviços para as escolas. Deste total, R$ 56 milhões deverão ser destinados a reforma de 58 escolas e R$ 13.621.076,87 para a aquisição de equipamentos e ônibus escolares.

Foto: Carla Passos