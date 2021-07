Governador de São Paulo, João Dória, busca apoio do ex-senador Eduardo Amorim

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), já começou sua campanha nas prévias internas do partido buscando o apoio da maioria para ser escolhido candidato a presidente pela sigla em 2022.

E Sergipe já entrou no radar dele. O governador tucano entrou em contato com o presidente estadual do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, a quem teceu elogios durante entrevista a uma emissora de rádio de Aracaju.

João Dória enalteceu o nome de Eduardo Amorim e disse que o colega de partido “cumpriu muitíssimo bem sua trajetória política com decência, honestidade e defendendo o povo de Sergipe”. Após a entrevista, o governador de São Paulo voltou a entrar em contato com Amorim, ficando de marcar uma reunião presencial para ampliar as conversas sobre o próximo pleito.

Assessoria do PSDB Sergipe