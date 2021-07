Governo de Sergipe abre 191 novas  vagas para educador profissional

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores e formação de cadastro reserva. As inscrições serão feitas via formulário disponibilizado no site da Seduc, entre os dias 16 e 23 de julho. Os profissionais irão atuar como educadores nos cursos técnicos de Nível Médio e nos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC), para toda a Rede Pública Estadual de Educação Profissional do Estado de Sergipe, distribuída pelas Diretorias Regionais de Educação em todo território sergipano. No total, estão sendo disponibilizadas 191 vagas.

Para as 38 vagas de educador profissional do Conservatório de Música, em Aracaju, os candidatos deverão elaborar um plano de aula e distribuir uma cópia a cada membro da banca. Serão ofertadas 24 disciplinas em Licenciatura em Música ou em Artes com habilitação em música ou Bacharelado em Música para ministrar aulas.

Jorge Costa, diretor de Recursos Humanos da Seduc, explica que os candidatos das disciplinas práticas deverão disponibilizar a banca, cópias (três de cada) das partituras que irão executar. Em virtude do período de pandemia, o Conservatório de Música disponibilizará aos candidatos EPIs (máscara, avental, touca, luvas e face shield). Além desse EPIs serão disponibilizados somente data show, e os instrumentos: piano, teclado e de percussão, uma vez que são de difícil transporte.

Os demais instrumentos, bem como notebook ou qualquer outro recurso que o candidato deseje utilizar serão de responsabilidade do próprio candidato. O candidato deverá cumprir rigorosamente as seguintes recomendações: chegar com 15 minutos de antecedência; permanecer na sala designada, evitando a locomoção pela instituição de ensino; ao terminar sua prova retirar-se com a maior brevidade do local de avaliação; evitar proximidade física com outros candidatos.

Educador Profissional e Tecnológico

As 153 vagas são disponibilizadas para 24 disciplinas nas diversas áreas como saúde, engenharia, comunicação, contabilidade, designer, eletrônica, gastronomia, informática, petróleo, turismo, química, direito, zootecnia, meio ambiente, administração, dentre outros. Os classificados deverão exercer suas atividades como educadores profissionais das unidades de Educação Profissional e Tecnológica do Estado de Sergipe.

O diretor de Recursos Humanos da Seduc, professor Jorge Costa, afirma que a classificação será realizada pela Comissão Especial de Avaliação a partir da análise dos requisitos técnicos e administrativos. “O processo seletivo terá apenas uma etapa, sendo a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos”, disse.

A seleção e contratação dos dois grupos de candidatos observará os seguintes requisitos: ter sido classificado e aprovado em todas as etapas do processo seletivo, desde que não tenha alterado sua condição de aprovação durante o respectivo período de validade; ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, estar quite com Serviço Militar; não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a nova investidura; e outras exigências previstas em edital.

Os candidatos devem se atentar ao preenchimento na Ficha de Inscrição e o anexo da documentação via internet: somente serão aceitos documentos com imagens nos formatos jpg ou documento em pdf; o título do arquivo deverá corresponder, exatamente, ao nome do documento anexado. Ex: Diploma de Graduação; os arquivos ilegíveis e sem nomeação serão considerados sem validade e não será estabelecida pontuação; o candidato deve atentar-se a, uma vez confirmada a inscrição, não poderá ser anexado mais nenhum documento, sendo o candidato responsável pela qualidade das imagens e documentos anexados; somente serão aceitos arquivos de até 512kb.

A carga horária mensal do servidor contratado, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado, poderá ser de 125, 160 ou 200 horas, correspondendo à remuneração composta por vencimento básico e gratificação de atividade pedagógica II, no valor de R$ 3.437,49, para o desempenho da carga horária de 200 horas; as outras cargas horárias serão calculadas e informadas o valor proporcional.

Assessoria de Comunicação da SEDUC