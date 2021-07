Homem é preso por tentativa de feminicídio contra companheira

A Polícia Civil de Frei Paulo cumpriu mandado de prisão na manhã desta quarta-feira, 14, contra Alan de Jesus Santos. O homem é investigado pela tentativa de feminicídio ocorrida no dia 02 de julho deste ano, no município freipaulistano.

Segundo informações, o agressor desferiu diversos golpes de faca contra sua companheira. No intuito de fugir do local, Alan chegou a roubar uma motocicleta, ferindo gravemente o dono do veículo, de prenome Antônio, que reagiu ao assalto.

Segundo o delegado Antônio Francisco, que coordenou os trabalhos que resultaram na prisão, um inquérito policial foi instaurado imediatamente após o delito, para a apuração devida dos fatos. Assim, foi constatado que Alan praticou o crime de feminicídio tentado e latrocínio (roubo seguido de morte ou tentativa).

“Após todas as diligências operacionais da equipe de policiais da cidade de Frei Paulo, encorpando a investigação, foi representado pela prisão preventiva, fato deferido pelo Poder Judiciário. O mandado de prisão foi cumprido a contento”, destacou o delegado, que ressalta ainda a importância do Disque-Denúncia 181, para a elucidação de qualquer crime.

