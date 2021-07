Hospital Unimed leva informações diárias a familiares de pacientes

Se infectar com o vírus da Covid-19 é um desafio não somente para quem está com a doença, como também para seus familiares. Diante do alto poder de transmissão do novo coronavírus, os pacientes infectados não podem receber visitas nem acompanhantes. Pensando nisso e com intuito de estabelecer uma conexão entre pacientes de covid internados no Hospital Unimed e seus familiares, a equipe da comunicação, em parceria com a equipe assistencial, criou o Projeto Conexão Cuidar.

“No momento da internação, o paciente ou o familiar responsável recebe um formulário físico onde preenche informações importantes sobre o paciente e define o responsável nomeado para receber as informações. Eles também podem ter acesso ao formulário na forma online por meio de QR Code e responder em um momento mais tranquilo no conforto da sua casa”, explica a enfermeira Renata Bonfim, gerente assistencial do Hospital Unimed.

Após o preenchimento do formulário, os dados são enviados para a equipe do Conexão Cuidar que insere esses pacientes na rotina de ações do projeto. Aqueles pacientes de cuidados mínimos e intermediários, internados em leitos de enfermaria, a ligação diária para o familiar responsável é feita pela equipe exclusiva de enfermeiras do projeto Conexão Cuidar, de segunda a sexta-feira. O médico assistente também oferece ligação no momento da visita diária. Caso o paciente aceite, eles realizam e atualizam o quadro clínico para o familiar. Os pacientes conscientes e estáveis ficam de posse do seu smartphone.

Já os pacientes de cuidados intensivos, internos em leitos de UTI, a ligação diária com as enfermeiras do Conexão Cuidar é realizada de segunda a sábado. Também é feita uma ligação todos os dias pelo médico diarista para atualização do quadro clínico. Para aqueles pacientes em ventilação espontânea, caso ele mesmo autorize, são realizadas videochamadas.

“As enfermeiras acolhem primeiramente as demandas dos familiares, depois informam o quadro clínico nas últimas 24 horas do último contato realizado. Os médicos diaristas passam o quadro clínico atual no momento da ligação. Em caso de intercorrências, a equipe assistencial analisa e define se realizará um contato adicional caso julguem pertinente”, pontua Renata.

Como os contatos realizados pela equipe do projeto Conexão Cuidar são realizados diariamente, levando aos familiares dos pacientes todos os detalhes do seu quadro clínico, não há a necessidade de o familiar ou responsável entrar em contato com o Hospital para obter informações.

“Como ação adicional, fornecemos na recepção principal do Hospital Unimed um cartão postal no qual o familiar pode deixar uma mensagem que será entregue ao nosso paciente. Por este meio de comunicação, os familiares manifestam todo o seu amor, sentimentos como saudade e orações, emanando energias positivas que os pacientes adoram receber”, conta Renata.

Fonte e foto assessoria