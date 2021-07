Deputado Iran  Barbosa participa de ato contra a privatização dos Correios

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, participou, na manhã desta quarta-feira, 14, do ato organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Sergipe (SINTECT/SE) com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em frente à agência dos Correios do Calçadão da Rua João Pessoa, no Centro da capital, contra a proposta do governo federal de privatização total da estatal. O Projeto de Lei n° 591/2021 já tramita na Câmara dos Deputados em regime de urgência.

Para o parlamentar, a venda da estatal trará enormes prejuízos para a população brasileira, especialmente as pessoas que vivem em localidades longínquas. Os Correios são a única empresa presente, sem exceção, em todos os municípios brasileiros, além de, diferente do que vem alardeando os defensores da privatização, a estatal tem fechado sucessivos balanços com lucros para o Estado brasileiro.

“Essa privatização trará problemas concretos para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, os serviços prestados pelos Correios ainda são muito importantes para a população. São eles os responsáveis por muitos programas nacionais chegarem a todos os lugares do país, como a entrega dos livros do Programa Nacional do Livro Didático nas escolas públicas; a distribuição de vacinas para os programas de imunização em que o Brasil sempre foi referência mundial, entre outros”, lembrou.

Por GEORGE W. O. SILVA