Irmã de Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, dá à luz o primeiro filho na Austrália

A fotógrafa Tamara Bretas, irmã do médico Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, deu à luz o primeiro filho, Santi, nesta terça-feira (13) na Austrália, onde mora. A notícia foi compartilhada pelo marido dela, Jay Dillenburg, que publicou uma foto da mãozinha do neném no colo da mamãe.

“Santi Bretas Dillenburg. 13/07/2021”, escreveu ele, que ainda passou as medidas que o filho veio ao mundo: “3,550kg, 50cm”.

Discreta em sua vida pessoal, Tamara compartilhou recentemente um clique exibindo a barriga aos 9 meses de gestação e falou sobre sua timidez com relação à web. “Olá a todos. Muitas pessoas novas aqui e pensei que deveria me apresentar. Eu sou tímida no Instagram. Eu sou a futura mãe de Santi e companheira de Jay. E eu sou uma fotógrafa de casamento que deveria compartilhar mais do meu trabalho aqui”, disse ela.

Em agosto do ano passado, a fotógrafa postou um clique de Thales com Romeu, um dos dois filhos que o médico teve com Paulo Gustavo, para celebrar o primeiro ano do sobrinho, que é irmãozinho de Gael.

“Agosto de 2020. Romeuzinho completou hoje sua primeira volta ao sol. E quantas aventuras, quanto aprendizado! Por causa da pandemia a tia não está aí com você. Não fisicamente, mas em pensamento estou sempre do seu lado. Eu vibro de longe com cada sorriso, cada palavrinha falada, cada travessura. Ser tia é uma alegria indescritível, é meu amor de irmã se multiplicando, transbordando, se renovando e enchendo minha vida de esperança e juventude. A tia te ama muito e não vê a hora de te agarrar de novo. Viva o Romeu!”, escreveu ela, separada da família por causa da pandemia da Covid-19.