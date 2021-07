Pimentel destaca 87 anos do Sindicato dos Bancários de Sergipe

Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira, 14, durante sessão da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Pimentel destacou a passagem dos 87 anos do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE). Com mais de 30 anos dedicados ao serviço bancário, o parlamentar ressaltou o compromisso do SEEB/SE com a efetivação dos direitos da classe.

“Me sindicalizei na época em que o saudoso Abrahão Crispim, itabaianense e funcionário do Banese, era presidente do sindicato. Pelo SEEB/SE passaram grandes nomes, que sempre buscaram atuar em benefício dos bancários e na defesa dos direitos da classe. Quero citar aqui Augusto dos Santos, do Banco do Brasil; Gilson da Costa, colega da Caixa; Milton Bispo, do Banco Itaú; e José Souza, que era do Banco do Brasil e faleceu precocemente. Esses são alguns dos ex-presidentes da entidade que deixaram sua marca na luta sindical. Hoje temos Ivânia Pereira, que faz um trabalho excepcional à frente do sindicato”, enfatizou Luciano Pimentel.

De acordo com o deputado, mesmo quando ocupou os cargos de executivo, gerente e superintendente da Caixa, o diálogo com os representantes sindicais foi harmonioso e baseado no respeito mútuo.

“Sempre tive um excelente relacionamento com o sindicato por reconhecer o trabalho exercido com muita seriedade e integridade por todos os seus dirigentes. Por isso, não poderia deixar de registrar os 87 anos de fundação do SEEB/SE e de parabenizar a todos que integram o sindicato e aos bancários sergipanos nesta data tão importante para entidade, que considero o sindicato mais estruturado de Sergipe”, afirmou Luciano Pimentel.

Para comemorar a data, o SEEB/SE realiza hoje, às 19h, um evento online. O deputado já confirmou sua presença na live, que será transmitida através das redes sociais do sindicato.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões