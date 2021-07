MJSP OFERECE 50 MIL VAGAS EM CURSOS VOLTADOS PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai oferecer 50 mil vagas para os cursos “Condutores de Veículos de Emergência – CVE” e “Atualização de Condutores de Veículos de Emergência – ACVE”. As inscrições começam neste sábado (10) e são exclusivas para profissionais que integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), responsáveis pela condução de veículos de emergência. Capacitações integram condutores de carros utilizados para policiamento, socorro de incêndio, salvamento, fiscalização de trânsito e ambulâncias.

Essas capacitações, desenvolvidas pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) do MJSP, são autoinstrucionais e buscam atualizar os profissionais da segurança pública, conforme exigência prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Os cursos serão realizados até o final do ano e serão divididos em cinco edições, com 10 mil vagas para cada uma. O CVE e o ACVE possuem cargas horárias de 60 horas/aula e 16 horas/aula, respectivamente, e estão divididos em quatro módulos: legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros e respeito ao meio ambiente e convívio social. Em ambos os cursos, o aluno tem 30 dias para conclusão.

Os interessados em participar da capacitação devem, primeiramente, se cadastrar na plataforma Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) para, em seguida, acessar a Rede EaD-Segen para realizar a inscrição. Para quem já é cadastrado no sistema, basta entrar no portal com login e senha. As inscrições estão abertas e irão durar enquanto o curso constar na plataforma.

Confira o cronograma para as inscrições:

1ª Edição

Inscrições: 10 a 20 de julho / Aulas: 01 a 30 de agosto

2ª Edição

Inscrições: 10 a 20 de agosto / Aulas: 01 a 30 de setembro

3ª Edição

Inscrições: 10 a 20 de setembro / Aulas: 01 a 30 de outubro

4ª Edição

Inscrições: 10 a 20 de outubro / Aulas: 01 a 30 de novembro

5ª Edição

Inscrições: 10 a 20 de novembro / Aulas: 01 a 30 de dezembro

Mais informações

A Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) mantém canal no aplicativo de mensagens Telegram com intuito de divulgar aos profissionais do SUSP os cursos disponíveis na Rede EaD-Segen. Com a ferramenta, o profissional tem acesso, em primeira mão e de forma rápida e segura, à divulgação de cursos e informações atualizadas.

Para ingressar no canal EaD-Segen, é preciso baixar gratuitamente o Telegram, acessando a loja de aplicativos no dispositivo móvel ou computador (Google Play/Apple Store) e seguir as orientações fornecidas pelo aplicativo. Em seguida, acesse o canal da EaD-Segen e realize a inscrição.

Fonte: Portal Gov.Br/MJSP