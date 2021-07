MODELO ACADÊMICO ESTIMULA UNIVERSITÁRIOS A SE FORMAREM PARA A VIDA

A Experiência Acadêmica Tiradentes, desenvolvida pelas unidades do Grupo Tiradentes, agrega inovação, tecnologia, conhecimento e prestação de serviço à formação do aluno

Uma experiência que promove transformações profundas nas pessoas e na sociedade através do conhecimento. Esta é a proposta da Experiência Acadêmica Tiradentes, um modelo acadêmico que vem sendo implementado desde 2019 na Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e nos Centros Universitários Tiradentes (Unit Alagoas e Unit Pernambuco), que visa consolidar a formação integral do aluno para os desafios do tempo presente e também do futuro. O projeto impacta aproximadamente 50 mil alunos em todas as instituições de Ensino Superior mantidas pelo Grupo Tiradentes, que tem 59 anos de experiência em Educação e tem se consolidando como um dos principais do país no setor.

A Experiência Acadêmica Tiradentes vem sendo implementada em todas as unidades, a partir de uma grande mudança nos desenhos (grades) curriculares, iniciada em 2018 e implementada em etapas, a partir do segundo semestre de 2019. O objetivo foi agregar pluralidade e flexibilidade aos currículos dos cursos, que dessa forma mantêm o foco na formação integral do profissional e, ao mesmo tempo, podem se adaptar às suas necessidades, expectativas e propósitos de vida. O objetivo central do projeto é melhorar a experiência do estudante, fazendo com que ele vivencie todas as etapas teóricas e práticas da formação universitária.

Um dos diferenciais da Experiência Acadêmica Tiradentes é o Ensino Híbrido que, através de atividades diferenciadas, concilia os métodos tradicionais (atividades em sala de aula) com os métodos de autoaprendizagem e digitais, a exemplo das aulas e conferências virtuais, muito utilizadas por força das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. “Acredito que, especialmente depois desse momento de pandemia, as pessoas estão mais abertas e aprenderam a se desenvolver com uma autonomia maior em relação à mediação da tecnologia nesse processo”, avalia a diretora de qualidade acadêmica do Grupo Tiradentes, professora Paloma Modesto, que elenca uma série de vantagens relacionadas a esse modelo, agregando maior conectividade e fluência digital ao aprendizado.

As principais vantagens são a inovação metodológica, através da formação e qualificação dos professores; o fortalecimento do protagonismo do estudante, para que ele aprenda a gerir a própria carreira e rotina; a potencialização da aprendizagem crítica e reflexiva; a intensificação do uso das tecnologias; a melhoria do planejamento e da gestão dos estudos, a oferta de cursos e disciplinas adequadas à necessidade do mercado de trabalho; e a flexibilidade, que permite ao aluno escolher os horários e os locais onde quer estudar as disciplinas, seja em casa, no trabalho ou no campus.

Teorias na prática

Outra estratégia fundamental para garantir uma melhor experiência ao estudante está na intensa atividade prática ao longo das disciplinas. Desde os primeiros períodos, os professores preparam imersões, experimentos, visitas técnicas e aulas em ambientes propícios à construção do conhecimento, a exemplo dos laboratórios. O objetivo, para além de facilitar a aprendizagem, é estimular o aluno a fazer e viver novas descobertas profissionais e pessoais.

Os desenhos curriculares foram adaptados também para inclusão de dois elementos acadêmicos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que também foram desenvolvidos como diferenciais da Experiência Acadêmica Tiradentes. O primeiro é a Experiência Extensionista, que vincula 10% da carga horária de cada curso a projetos e atividades de extensão.

O objetivo é fazer com que o aluno desenvolva competências e coloque em prática o conteúdo aprendido nas aulas, através dos serviços prestados à comunidade pelos projetos da própria Unit ou em parceria com entidades, empresas e órgãos públicos. “A extensão é onde está a transferência do conhecimento, a parte na formação do nosso aluno que vai interagir com a sociedade. Ela tem um papel preponderante dentro da formação de um aluno de ensino superior”, define o diretor de Educação Corporativa do Grupo Tiradentes, professor Marcos Wandir Nery Lobão.

O segundo é o espaço reservado para estágios e atividades complementares, como participação em congressos, pesquisas e eventos científicos. O estudante é incentivado a buscar intensamente a qualificação e atualização constante do conhecimento, bem como a participação ativa em atividades de Pesquisa e de Extensão. Uma vertente importante destas atividades é a Internacionalização, na qual o aluno é incentivado e tem a possibilidade da Mobilidade Acadêmica no exterior, ou seja, cursar disciplinas complementares em uma das 80 instituições de ensino conveniadas com o Grupo Tiradentes em 17 países. O objetivo é transformar o futuro profissional em um cidadão do mundo.

Para o mercado

Através da formação acadêmica e do desenvolvimento profissional, a Experiência Acadêmica Tiradentes oferece ainda a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, por meio do encaminhamento do aluno para vagas de emprego e estágio em empresas e instituições. Esse trabalho é feito pelo Tiradentes Carreiras, que aproxima os alunos do mercado, facilitando os processos burocráticos de estágio e fornecendo suporte aos alunos e egressos, proporcionando saltos importantes na carreira profissional.

Essa capacitação dada aos alunos acaba se estendendo aos próprios núcleos de Recursos Humanos das empresas, que acabam entendendo melhor o perfil dos alunos em formação. “A gente traz assuntos que estão sendo muito falados no momento, como as soft skills [competências pessoais e socioemocionais], para que os RHs também se atualizem. Hoje, no mercado, nós somos uma instituição que não apenas atualiza quem está em casa, mas também as próprias empresas nesse tipo de segmento”, afirma a gerente do Tiradentes Carreiras, Janaína Machado.

Fonte e foto assessoria