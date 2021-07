Na Semfaz, vice-prefeita Katarina Feitoza, discute equilíbrio fiscal

Arrecadação, controle, transparência e ajuste fiscal. Esses são os quatro eixos que norteiam as ações da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), onde a vice-prefeita Katarina Feitoza esteve nesta terça-feira, dia 13, para discutir projetos da pasta.

Segundo Katarina, a captação de recursos sempre foi um dos grandes desafios dos municípios, cenário que só se intensificou com a pandemia. “A Semfaz é o coração de uma gestão, a saúde da administração passa pela saúde da Secretaria”, diz a vice-prefeita.

Por isso, para Katarina, é fundamental estreitar cada vez mais a interação com o órgão. Isso porque, de acordo com ela, não foi à toa que o município conseguiu melhorar seus índices perante o Tesouro Nacional e outras instituições, conseguindo captar recursos para diversas áreas.

“Tudo isso é reflexo do excelente trabalho da Secretaria, que conseguiu agregar inovação tecnológica e expertise à pasta, promovendo o ajuste fiscal e equilibrando as contas públicas mesmo em meio às dificuldades”, avalia a vice-prefeita.

Secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos ressalta que é bastante importante que a administração tenha essa troca de experiências e interação entre as diversas áreas. “A vinda da vice-prefeita é importante exatamente para perceber que a integração entre as secretarias é fundamental na execução das políticas públicas, porque a administração passa de forma centralizada pela Secretaria da Fazenda”, destaca.

Jeferson explica que a Fazenda é o órgão que arrecada e que, portanto, provê a maior parte dos recursos para todas as secretarias executarem suas funções. “Então, os mecanismos de trabalho, as formas de controle, a forma como a gente arrecada fazem parte do universo da administração em si”, reforça.

Isso porque para se ter equilíbrio fiscal, responsabilidade no gasto público, segundo Jeferson, é preciso ter uma política de arrecadação eficiente. “E desde 2017, o município tem esse trabalho incessante. O município tinha avaliação “C” no Tesouro Nacional, era uma nota ruim que não permitia a gente contrair operações de crédito, que não abria espaços para novos investimentos. E conseguimos recuperar essa nota, primeiro com a nota “B” e agora já somos nota “A” no Tesouro Nacional”, comemora Passos.

Investimentos

Isso permitiu, de acordo com o secretário, que o município conseguisse recursos para fazer investimentos em obras relevantes de infraestrutura, além de poder enfrentar a pandemia. “Os esforços eles não têm sido medidos. E ter uma situação financeira adequada, uma situação de equilíbrio, é essencial para que se possa fazer o combate à pandemia, que é uma ação bastante cara”, reitera.

Jeferson explica que a Secretaria da Fazenda também tem investido em Tecnologia da Informação (TI), o que foi essencial para a evolução do atendimento, especialmente na pandemia. “Os atendimentos virtuais cresceram significativamente, por isso conseguimos manter o atendimento ao público”, ressalta.

Em 2021, já foram 485 mil atendimentos virtuais, contra 623 em todo o ano de 2020. “Já o atendimento presencial caiu de 70 mil, em 2020, para cerca de 30 mil em 2021. Ou seja, o atendimento migrou para o online”, destaca o secretário.

Fotos: Jamisson Souza