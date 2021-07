Oposição espera a rebarba

Por Adiberto de Souza *

Diferente do lado situacionista, onde sobram pré-candidatos ao governo de Sergipe, a oposição segue sem favoritos para a disputa eleitoral de 2022. Aqui e ali surge um nome, mas sem a estatura política exigida para a briga que se avizinha. O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), tem sido citado pela crônica política, mas há quem garanta que ele sonha mesmo é compor uma chapa como candidato a vice-governador. Alguém pode lembrar do senador Alessandro Vieira (Cidadania), porém, convenhamos, o distinto não representa a oposição sergipana. Além disso, Vieira está mais sujo que pau de galinheiro pras bandas dos bolsonaristas, seu principal reduto eleitoral em 2018. Caso nada mude nos próximos meses, restará aos oposicionistas torcer para os governistas brigarem e que desta desavença sobre um candidato para eles chamarem de seu. Marminino!

Há vaga

A quem interessar possa: está vagando uma cadeira no Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. É que o desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite se aposenta hoje, ao completar 75 anos de idade. Quando já contava com mais de 37 anos de atuação na magistratura, ele foi promovido ao Pleno do TJ, graças a vaga aberta pela aposentadoria da desembargadora Suzana Carvalho Oliveira, ocorrida em abril de 2015. Romeu Gouveia foi escolhido desembargador pelo critério de antiguidade. Então, tá!

Agora vai!

Pré-candidato a presidente da República, o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), bateu na porta do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) para lhe pedir apoio. O pleibói paulista espera contar com o voto do tucano sergipano na prévia que o partido fará para escolher o candidato ao Palácio do Planalto. Cheio de salamaleque, João Dória foi só elogios: “Eduardo Amorim cumpriu muitíssimo bem sua trajetória política com decência, honestidade e defendendo o povo de Sergipe”. Resta saber se a lábia do almofadinha convenceu o ex-senador. Misericórdia!

Volta pra casa

Curado da covid-19, o prefeito de Rosário do Catete, César Resende (PDT), 53 anos, recebeu alta hospitalar ontem. O gestor ficou 73 dias internado e chegou a ocupar um leito de UTI. Desde o dia 12 de maio, Rosário está sendo administrada pelo vice Magno Viana Monteiro (Republicanos), 28 anos. Mesmo tendo recebido alta médica, o prefeito César Resende permanecerá em tratamento domiciliar, não havendo previsão para ele reassumir a Prefeitura. Melhoras!

Ponto do caranguejo

A Prefeitura de Aracaju inaugura, nesta quarta-feira, o Ponto do Caranguejo, espaço para comercialização do crustáceo localizado no Mercado Maria Virgínia Leite Franco. Com capacidade para 18 comerciantes, o ambiente recebeu nova pintura, revestimento e intervenção em grafite nas paredes e uma escultura de caranguejo. Os desenhos do painel remetem ao item típico da gastronomia sergipana. Além disso, o local ganhou bancadas em alvenaria com lavatórios e modificações no sistema de drenagem para evitar a umidade do piso. Supimpa!

Lorota governista

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está acusado o governo de fazer propaganda enganosa. Segundo ele, um vídeo mostra parte da rodovia SE-255 asfaltada e sinalizada, dando a entender que a via já está totalmente pronta. Ligando Itabaiana a Itaporanga, a citada rodovia foi iniciada no distante 2014. Com 52 quilômetros de extensão, a estrada é de fundamental importância para desafogar o trecho da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju. Segundo Georgeo Passos, pela lentidão, a obra não será concluída tão cedo. Crendeuspai!

Arca de Noé

Engana-se quem pensa ser o nosso Corpo de Bombeiros especializado somente em apagar incêndios. Seus bravos militares também sabem socorrer animais em perigo. Nos últimos meses, os bombeiros já resgataram centenas de bichinhos. A maioria era cães e gatos que se perderam, foram abandonados ou se envolveram em situações de perigo. Também foram resgatados pelos soldados do fogo raposas e jacarés. Com tantos animais socorridos no currículo, o Corpo de Bombeiros lembra a arca de Noé da narrativa do dilúvio de Gênesis. Salve, salve!

Teje preso

E o ex-deputado federal Mendonça Prado (PDT) faz parte do time contra a CPI da Covid-19, em andamento no Senado. Segundo o pedetista, a intenção não é investigar, “mas encontrar um atalho para alcançar o objetivo político”. Em tom sarcástico, Mendoncinha jura que os senadores estão mais perdidos que cego em tiroteio, confundindo testemunhas com investigados. “De vez em quando um dispara um ‘teje preso!’ e é delírio total”, fustiga. Home vôte!

Audiência em baixa

O público ouvinte parece ter abandonado os programas jornalísticos, transmitidos diariamente pelas rádios sergipanas. Ao menos é o que se constada com a pesquisa Rádio Recall EasyMedia4, feita em Aracaju e região, das 6h às 19h. As três primeiras emissoras colocadas só executam música. Veja a classificação: FM Sergipe 36,75%; Nova Brasil 11,42%; 103 FM 10,91%; Jovem Pan 8,53%; Sara Brasil 6,99%; Jornal FM 5,72%; Xodó FM 5,15%; Fan FM 3,74%; Transamérica/CNN 0,99%; Aperipê FM 0,61%; Rede Aleluia 0,57%; Rio FM 0,33%; Liberdade FM 0,22%; UFS FM 0,13%; e Outras – 0,81. Aff Maria!

É fake news

Não procede a informação de que o ex-deputado estadual Zé Franco (DEM) rompeu com o prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PP). Pelo menos é o que garantem assessores do gestor socorrense e aliados políticos de Franco. Segundo “plantaram” nas redes sociais, o demista teria rompido politicamente com o prefeito após este ter exonerado uma pessoa indicada pelo vice Manelito Franco (DEM), que vem a ser filho do ex-deputado. Os dois lados garantem que, para desgosto da oposição, a unidade reina entre eles. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 10 de dezembro de 1908.

* É editor do Portal Destaquenotícias