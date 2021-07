Prefeitura de Barra implementa projeto que facilita contratação

Para criar um canal de interação entre empregadores e profissionais que estão em busca de uma vaga de emprego, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, implementa nesta quarta-feira, 14, o Projeto Banco de Oportunidades. O projeto visa articular e facilitar a contratação de profissionais do município, por meio da realização de duas ações: cadastro de currículos e cadastro de vagas.

O Banco de Oportunidades permite que profissionais que estão desempregados possam cadastrar os seus currículos no Banco de Oportunidades, possibilitando que empresas tenham acesso a estes currículos e encontrem profissionais ideais para determinadas vagas.

A proposta faz parte de uma ação contínua da Secretaria de Indústria e Comércio que busca auxiliar e orientar profissionais desempregados.

Como funciona o projeto banco de oportunidades?

➡️ O profissional que tiver interesse em cadastrar o seu currículo poderá fazer de duas maneiras: 1 – online, através do link: https://forms.gle/k9CVFudtQ85SaiVg8 (disponível no Portal da Prefeitura na sessão de Links Úteis); 2 – presencial, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, localizada no Centro Administrativo Adailton Martins, mais especificamente na Avenida Oceânica, 520;

➡️ As empresas também poderão cadastrar vagas de empregos de maneira online, através do link: https://forms.gle/KoyqQxSdqnkaxvUM8 (disponível no Portal da Prefeitura na sessão de Links Úteis);

➡️ Os empregadores poderão ter acesso aos currículos junto à Secretaria de Indústria e Comércio, informando quais as necessidades para preenchimento de uma determinada vaga de emprego;

➡️ A Secretaria de Indústria e Comércio olhará, diariamente, os dois cadastrados (de currículos e o de vagas) e irá direcionar os currículos para as vagas que estarão disponíveis;

➡️ A Secretaria de Indústria e Comércio ficará em contato constante com as empresas para saber se houve o surgimento de novas vagas, e para sinalizar que possui currículos cadastrados.

É importante ressaltar que a Secretaria só permitirá o acesso ao currículo em PDF. Destaca-se também que não faz a seleção dos possíveis candidatos a uma vaga de emprego, as empresas são as grandes responsáveis pela seleção, conforme necessidade.

Por – Lucas Iann /Secom Barra

Foto: Andréa Oliveira