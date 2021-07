Prefeitura e ABIH/SE discutem ações de divulgação promocional

Para fortalecer o turismo local e viabilizar estratégias de marketing voltadas à divulgação da cidade, a Prefeitura de Aracaju destinou R$1 milhão do +Aju – Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda – para ações promocionais de marketing com o intuito de divulgar a capital sergipana no mercado turístico nacional e regional.

Esses recursos serão aplicados pelo Município em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/Se). Para isso, a entidade elaborou o “Projeto de Promoção Nacional do Destino Turístico Aracaju/SE”, plano que foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 14, ao secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães.

“Essa foi uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira quando do lançamento do programa +Aju, que buscássemos o diálogo com entidades do trade para aplicação dos recursos e assim estamos fazendo. Nesta reunião foi apresentada a linha geral do plano para nossa análise e ajustes, no próximo encontro, que deve acontecer nos próximos dias, quando avançaremos nos detalhamentos”, explicou.

Dentre as atividades previstas nesta primeira minuta do plano estão a realização de roads shows, captação de eventos corporativos, famtours, parcerias com operadoras de turismo, veiculações em mídias eletrônicas e produção de conteúdos.

“A pandemia do novo coronavírus asfixiou as atividades do turismo e essas ações do plano colocarão o destino Aracaju no radar de quem pretende viajar. A demanda reprimida virá com força no pós-pandemia e com esse plano vamos mostrar para os turistas de outros estados que Aracaju tem tudo que eles precisam para sair de casa e passar bons momentos”, garante a turismóloga Carla Levita, servidora da secretaria.

De acordo com o presidente da Abih/Se, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o prazo de execução é de 12 meses e as perspectivas de bons resultados para toda a cadeia do turismo são animadoras.

“O projeto veio numa hora muito boa porque com o avanço da vacinação a gente entende e espera que haja uma retomada do turismo a partir do mês de agosto e setembro, então, a gente vai ter oportunidade de vender o destino Aracaju, impulsionar as vendas para o segundo semestre e aumentar a ocupação hotelaria e movimentar os mais de 50 setores envolvidos com o turismo”, destacou.

De acordo com o secretário Marlysson Magalhães, “o pior da pandemia está passando com o bom trabalho de cobertura vacinal realizado no município”, mas os cuidados de biossegurança devem continuar.

“Estamos vencendo o vírus, mas precisamos manter todos os cuidados, manter vigilância, porque o quesito segurança contra o coronavírus é o que vai dominar a cabeça de quem pretende viajar e nesse aspecto tenho certeza que estamos preparados para receber nossos visitantes”, declarou.

