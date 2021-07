Procon Aracaju divulga nova pesquisa comparativa de preços de medicamentos

Por intermédio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), a Prefeitura de Aracaju divulga, nesta terça-feira, 12, nova pesquisa comparativa de preços dos medicamentos. O levantamento foi realizando nos dias 6 e 7 deste mês, com o objetivo de monitorar o mercado e auxiliar os consumidores com referências de valores aplicados aos itens que compõem a tabela.

Foram verificados 35 produtos, em seis estabelecimentos comerciais. Constam, na tabela, medicamentos analgésicos, antialérgicos, antidepressivos, antiparasitários, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, contraceptivos, antibióticos e antidiabéticos.

Confira a tabela completa.

Entre as variações encontradas foi possível verificar, no caso do dipirona, gotas 20 ml, valores entre R$1,50 e R$9,45. Já para o Ibuprofeno 600 ml, houve registros entre R$5,00 e R$19,64. Para todos os itens há indicação, destacada, de maior e menor preços localizados.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta alguns cuidados que os consumidores devem adotar ao comprar medicamentos. “É importante observar se o número do lote, prazo de validade e data de fabricação que constam na caixa do medicamento são iguais aos marcados nas cartelas ou frascos”, salientou.

Além disso, Lopes reforça que todo medicamento deve possuir o número de registro no Ministério da Saúde. “O consumidor pode verificar, também, se o estabelecimento trabalha com descontos provenientes de planos ou seguros de saúde, assim como se existe algum programa de fidelidade proveniente do laboratório e/ou drogaria, de maneira a obter melhores condições para aquisição dos produtos”, finalizou.

Todas as pesquisa comparativas de preços, desenvolvidas pelo Procon Aracaju, podem ser acessadas no site procon.aracaju.se.gov.br. Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, o consumidor pode acionar o órgão através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, que funcionam em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Foto Sérgio Silva