Wesley Safadão e Thyane Dantas comemoram 7 anos da filha, Ysis em parque aquático

É dia de festa na casa de Wesley Safadão. A filha do cantor e de Thyane Dantas, Ysis, completa 7 anos de vida e a família decidiu comemorar. No Instagram, a influencer postou várias fotos para registrar como foi o início da manhã desta quarta-feira (14): com abraços, beijos e guloseimas na cama.

“Vida de mamãe! Te amo, minha princesa. PS: Essa orelhinha é minha”, disse Thyane, toda coruja, em uma das publicações.

Posteriormente, o cantor mostrou a festinha de aniversário para a família que planejaram. Com direito a decoração rosa do desenho Turma do Parque e até mesmo um mascote, eles cantaram o parabéns para Ysis no Beach Park, em Fortaleza.

Ysis é a filha mais velha do casal. Eles ainda tem Dom, de 2 anos de idade, e Safadão tem Yhudi Lima , de 10 anos, fruto de seu relacionamento dom Mileide Mihaile.