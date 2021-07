RÁDIO UFS FM É FINALISTA DO 4º PRÊMIO ABMES DE JORNALISMO

Reportagem especial sobre educação, jogos e tecnologia foi classificada na categoria regional

A Rádio UFS FM está na final do 4º Prêmio ABMES de Jornalismo. A lista dos trabalhos selecionados no concurso da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior foi divulgada na última sexta-feira, 9. O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia virtual no próximo dia 6 de agosto, às 18:30.

A emissora universitária foi classificada para a última etapa do prêmio na categoria “Áudio Regional” com a reportagem especial “Educação, jogos e tecnologia: das incubadoras universitárias às startups sergipanas. O trabalho foi produzido pelos jornalistas Josafá Neto, Juliana Almeida e Alysson Lima.

“A proposta da reportagem foi apontar um olhar para a educação do futuro, voltada para a tecnologia, para o empreendedorismo. Com isso, mostramos a experiência de pessoas que estão se dedicando à incubadoras em projetos educacionais e encontramos ideias muito interessantes, por exemplo, de inclusão educacional para crianças,” conta Juliana Almeida.

Segundo a ABMES, este ano o prêmio registrou um recorde de 329 inscritos, sendo que 18 deles foram selecionados para a final nas categorias nacional e regional em três modalidades: vídeo, áudio e escrito.

Os outros finalistas são da TV Globo, TV Cultura, The Intercept Brasil, O Globo, Folha de São Paulo, Portal G1, Rádio Gaúcha, Band News FM, Rádio CBN, TV Cabo Branco, Rede Amazônica, TV Tem, Estado de Minas, CE Criolo, Revista Tempo e Rádio Espírito Santo.

Ao todo, serão entregues R$ 75 mil. Os três vencedores nas categorias nacionais receberão R$ 15 mil cada. Já os ganhadores da categoria regional serão premiados com R$ 10 mil cada. O julgamento final será realizado pelos membros da Academia Brasileira de Letras (ABL), Arnaldo Niskier, Marcos Vilaça e Merval Pereira.

“O prêmio tem ganhado visibilidade e é uma satisfação batermos novo recorde com tantas matérias de qualidade, bem apuradas, que respeitam o leitor e promovem o olhar atencioso para a construção de políticas públicas em prol da educação brasileira”, avalia Sólon Caldas, diretor-executivo ABMES.

Prêmio ABMES de Jornalismo

Criado em 2017, o Prêmio ABMES de Jornalismo tem como objetivo incentivar a imprensa na produção de reportagens e matérias que abordem a educação superior no Brasil. Com a iniciativa, segundo o diretor-presidente da ABMES, Celso Niskier, as mantenedoras pretendem estimular a discussão aprofundada, por exemplo, dos programas sociais do setor educacional.

“O crescimento e o desenvolvimento da cobertura jornalística especializada no ensino superior têm impacto positivo no desenvolvimento contínuo das políticas educacionais, além do progresso do país, gerando benefícios sociais, políticos, econômicos e culturais para todas as regiões do país”, pontua Niskier.

Rádio UFS FM com informações da ABMES