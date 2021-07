Saúde de Aracaju atualiza professores da Academia da Cidade

Com o objetivo de atualizar sobre os protocolos de avaliação física para o devido acompanhamento dos alunos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou, nesta quarta-feira, dia 14, na Uninassau, uma capacitação para os profissionais do Programa Academia da Cidade (PAC).

De acordo com a técnica administrativa do PAC, Bárbara Oliveira Santana, os resultados obtidos na avaliação física tornam-se parâmetros a serem constantemente considerados e retomados na estruturação do planejamento individual de treino.

“A avaliação é composta de múltiplos testes que são instrumentos de coleta de dados validados cientificamente que vêm sempre acompanhado de normas para sua interpretação com condições de aplicação e correção uniformes. A avaliação física se faz necessária sempre que um indivíduo desejar ingressar num programa de treinamento físico ou também quando queira saber seu estado de saúde física”, explica.

Com a avaliação física, os professores podem detectar o estágio de condicionamento dos futuros alunos e suas capacidades físicas. Além de detectar possíveis problemas de saúde. Segundo o professor Diogo Martins, da Uninassau, essa avaliação é o primeiro passo para nortear todas as ações da educação física.

“Com isso, temos um parâmetro para fazer progressões nas variáveis de treinamento e para descobrir se houve melhoras ou perdas tanto no aspecto físico quanto no condicionamento. Junto com os professores estamos padronizando o processo de avaliação, para que todos os polos [do PAC] sigam o mesmo protocolo, em um trabalho linear e uniforme”, enfatiza.

Variações de Indivíduo

Mais que a idade e o sexo, muitas variações ocorrem no indivíduo, seja seu estado de saúde, seus hábitos de vida, experiências anteriores na prática de atividades físicas, seu nível atual de aptidão, seu gosto pela atividade.

“Estar informado sobre esses detalhes, avaliar uma condição inicial, se torna fundamental na determinação das potencialidades e necessidades. Sem a avaliação inicial, as decisões na montagem e alteração do treino são executadas sem parâmetros, o que pode levar a esforços pouco adequados, super ou subestimados, e para que esses parâmetros tenham serventia é fundamental reavaliar o indivíduo periodicamente”, afirma Diogo.

Aprovação

O professor do PAC, Cledivaldo Macêdo Cruz, participou da capacitação e afirmou a importância do curso para disseminar a informação sobre a prática de exercícios físicos de forma segura e orientada. “A avaliação física é um elemento fundamental na prescrição de exercícios físicos e desportivos. A capacitação, além da teoria, focou nos quesitos práticos da aprendizagem do educador físico. Acredito na importância deste conhecimento que fortalece a qualidade do trabalho”, destacou.

Aulas online

Com a finalidade de incentivar a atividade física e de não deixar a população desassistida desde a suspensão das atividades presenciais, o Programa segue ofertando aulas online por meio do Instagram da SMS (@saudearacaju), às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 9h às 9h30. As aulas ficam salvas para quem não puder assistir ao vivo, no feed da rede social da Saúde.

Fonte e foto assessoria