Secretária da Saúde visita técnica à UPA  São Vicente de Paulo

A secretária de Estado de Saúde, Mércia Feitosa, realizou nesta quarta,14, visita técnica à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paulo, situada no município de Tobias Barreto.

“Estamos com um cronograma para visitar todas as nossas unidades hospitalares para dialogar com os superintendentes e profissionais, fazer uma escuta qualificada. Estou acompanhada de uma equipe técnica e da diretora de Atenção Especializada e de Urgência para conhecer em qual cenário vive atualmente essa unidade, efetivar possíveis orientações, identificar melhorias que podemos realizar, reforçar e fortalecer o atendimento já oferecido”, destaca a secretária.

Para Jonatas Fagundes Ferreira Filho, Superintendente da UPA do município de Tobias Barreto, ter a gestora estadual de Saúde conhecendo de perto toda a estrutura e funcionamento da unidade, é de extrema relevância para potencializar os serviços. “A visita da secretária Mércia Feitosa é muito benéfica para a unidade e para toda a saúde do estado. É importante que a gestora da SES tenha o conhecimento ‘in loco’ de cada unidade para ver as dificuldades, anseios e melhorias que a gente busca. A conversa foi muito proveitosa, apresentamos algumas demandas que ela precisava compreender na prática, tais como o fluxo, rotina e estrutura física que ela teve a possibilidade pode ver. Parabenizo o esforço da secretária de vir conhecer a nossa UPA e também de se colocar à disposição sempre que for necessário”, salienta.

O superintendente explicou que atualmente a UPA, naquele município, conta com duas alas de atendimento à população. A primeira é destinada a pacientes assintomáticos, ou seja, pessoas que possuem comorbidades ou necessidades que não se relacionam a doenças respiratórias graves. Essa ala possui dois pontos de estabilização, dois de enfermaria e quatro de observação, além de ponto para sutura e curativo.

Porém, Jonatas destaca que devido à pandemia pelo coronavírus, foi necessário abrir uma ala específica para tratamento da covid-19. “Essa area conta com cinco pontos de enfermaria para atendimento e dois pontos de estabilização, além dos quatro leitos de observação”, fala.

Ele explica que, apesar de se tratar de uma unidade de pequeno porte, devido a Tobias Barreto ser divisa com a Bahia, há demandas advindas do estado vizinho da Bahia. “A gente acaba recebendo demandas de outro estado, o que pode acabar sobrecarregando a capacidade operacional da UPA, portanto, é fundamental esse olhar da gestão estadual, esse atendimento mais próximo dado pela secretária da SES, Mércia, para a unidade de Tobias Barreto”, parabeniza o gestor.

A secretária Mércia Feitosa explicou aos jornalistas locais, que existe em andamento um estudo de viabilidade para transformar a UPA de Tobias Barreto em Hospital. Na ocasião, parabenizou os profissionais da unidade. “Há um atendimento adequado sendo executado pela equipe, boa estrutura e processo de trabalho bem estruturado. Agora é fortalecer e aprimorar a assistência já ofertada pela Unidade de Pronto Atendimento”, concluiu.

Foto: Flávia Pacheco

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)