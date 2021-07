SES registra 120 casos de Covid-19  e mais nove óbitos nesta terça-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça, 13, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 120 casos e nove mortes que estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 269.198 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.829 morreram. Até o momento, 252.181 pacientes foram curados.

As nove mortes foram: uma criança do sexo masculino, com dez dias de vida, de Poço Redondo, sem comorbidade; uma mulher, 75 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 58 anos, de São Francisco, com sequelas de acidente vascular encefálico; um homem, 78 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 46 anos, de Frei Paulo, com hipertensão e obesidade; uma mulher, 66 anos, de Pirambu, com hipertensão, diabetes, obesidade, cardiopatia e sequelas de acidente vascular encefálico; uma mulher, 56 anos, de Aracaju, portador do vírus HIV; uma mulher, 76 anos, de Nossa Senhora Aparecida, com hipertensão e diabetes; um homem, 82 anos, de Aracaju, com acidente vascular encefálico.

Foram realizados 555.823 exames e 286.625 foram negativados. Estão internados 336 pacientes, sendo que no serviço público são 109 em leitos de UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 107 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 217. Já nos leitos do serviço privado estão internados 64 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 51 em leitos clínicos, totalizando 119. Mais três óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 635 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 923.232 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 903.290. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 285.196. Além disso, do total de 38.700 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 34.366.