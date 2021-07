PREFEITURA DE SIMÃO DIAS REALIZARÁ AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE NO POVOADO SALOBRA

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua investindo na saúde pública do município. E na próxima sexta-feira, 16 de julho, estará realizando o Saúde em Ação, evento que levará vários serviços de saúde para à população do povoado Salobra.

Dentre esses serviços estão: Atendimento com Clínico Geral; nutricionista; teste rápido para sífilis, HIV, Hepatite e Covid-19; exame de lâmina; Atendimento odontológico; vacinação da gripe para a população em geral; operação Cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária; roda de conversa com as gestantes e sorteio de kits.

A ação acontecerá das 8h às 13h, na Unidade Básica de Saúde José Pereira dos Santos.

Gestão Nossa Força, Nossa Gente preparou toda a logística para que os protocolos de biossegurança de prevenção ao coronavírus sejam obedecidos durante o evento.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias