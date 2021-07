Vacinação trabalhadores da Indústria e construção de São Cristóvão

Os trabalhadores industriais e da construção civil que atuam em São Cristóvão seguem recebendo o imunizante contra a covid-19. Eles fazem parte dos grupos prioritários e recebem a vacina após solicitação da empresa à Secretaria de Saúde do Município. As equipes de saúde agendam a vacinação e realizam a aplicação das doses in loco, ou seja, na própria empresa onde os funcionários atuam.

Até o momento 15 empresas situadas em território de São Cristóvão já receberam as equipes de saúdes do município. Entre as indústrias estão a Água Mineral Lev, Imperial, Sigmaroh, Intergriffes, Santa Cecília, Água São Cristóvão, Água Monte Claro, Fruteb, Faz Bem e Asa Branca. Já entre as empresas da construção civil estão a KAZUKAS engenharia, ONIX construções, SEMSURB, JJ Construtora e a União.

Para Thiago Nunes, técnico em Segurança do Trabalho da empresa Asa Branca, que teve seus funcionários vacidos na última segunda (12), a vacinação dos trabalhadores da indústria como grupo prioritário é um grande avanço no processo de imunização da população. “Aqui temos a fábrica de ração, o pessoal da granja, do incubatório, da matriz e do gado. Todos diretamente vulneráveis a pegar o vírus. Estamos no ramo de alimentos, e a vacinação é extremamente importante para estes trabalhadores, que atuam diariamente para por comida na mesa das pessoas”, afirmou.

Até o momento foram aplicadas 626 doses nos trabalhadores industriais e da construção civil que atuam em São Cristóvão. Os dados referentes aos grupos vacinados e o quantitativo de doses aplicadas no município estão disponíveis no portal da transparência, no site da prefeitura, em Ações de Enfrentamento: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19 .

Fonte e foto assessoria