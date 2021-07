Valdevan Noventa garante que seu agrupamento terá a terceira via nas eleições do ano que vem

O deputado federal Valdevan Noventa voltou a afirmar na manhã desta quarta-feira (14) que vai mesmo disputar uma vaga ao senado nas eleições do ano que vem em Sergipe e garantiu que seu agrupamento terá uma terceira via. “Não tenha dúvidas que terá a terceira via”.

Segundo Valdevan Noventa, o seu agrupamento político terá candidato ao governo do estado e será a terceira via e garantiu que não há dúvida de que isso ocorrerá.

Sobre a sua pré-candidatura ao senado, Valdevan disse que isso foi um entendimento que ocorreu desde o ano passado juntamente com sua base e que está mantida a sua pré-candidatura.

Ao comentar sobre a possibilidade de uma terceira via, iventa lembrou da força política do ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho e do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita.

Para ele, Sukita é um político que tem comprometimento e nem um vínculo um outro agrupamento. Ainda segundo ele, Valmir de Francisquinho é uma das maiores lideranças do estado, inclusive várias vezes foi citado como possível candidato ao governo do Estado.

Ao comentar sobre a posição do ex-deputado federal André Moura, Valdevan disse que não recebeu nenhum tipo de apoio do ex-deputado e que o seu candidato (de André) era Gustinho Ribeiro, já André disputou uma vaga ao senado.

Com informações do Jornal da Fan