VEREADOR REPUDIA INSTALAÇÕES DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM LOCAIS INDEVIDOS

O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos) fiscalizou na última terça-feira, 13, uma denúncia vinda de moradores da Av. Euclides Figueiredo, localizada na Zona Norte da capital sergipana, que se referia à instalação de postes nos meios das calçadas, em situação que dificulta a locomoção das pessoas, principalmente com deficiência ou mobilidade reduzida.

O parlamentar esteve no local, onde a empresa responsável estava executando o serviço. Byron, que é defensor dos direitos das pessoas com deficiência na Casa Legislativa, cobrou uma solução do poder público e da concessionária de energia. “Não podemos admitir que um serviço que soluciona determinado problema, tire o direito de pessoas, gerando um novo problema. A dona Sonilda, que é cadeirante e me chamou para ir até o local, está correta em cobrar. O direito de ir e vir é garantido pela constituição a todos”, ressaltou.

Byron reforçou a necessidade de discutir, de maneira inteligente e sensível, as questões relacionadas à inclusão e acessibilidade em Aracaju. Para o vereador, a cidade apresenta problemas sérios que precisam ser solucionados o quanto antes. “Não podemos deixar que esse tipo de situação continue ocorrendo em nossa cidade. É urgente um diálogo mais efetivo com o poder público, as instituições privadas e até com a população. Temos que avançar, urgentemente, no que diz respeito à acessibilidade na Capital”, ressaltou.

Por Pábulo Henrique