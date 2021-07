Vereadores de Rosário do Catete celebram alta hospitalar do prefeito César Resende

Na 37° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rosário do Catete, ocorrida na noite do dia 13 de julho, os vereadores da casa celebraram a alta hospitalar do prefeito afastado César Resende.

O presidente em exercício da Câmara, Leonardo Santos, relembrou que o prefeito permaneceu 73 dias internado e desejou uma recuperação total ao mesmo. Ele também prestou condolências às famílias que perderam seus entes queridos por conta da Covid-19. O vereador George Santana também usou o seu discurso na plenária para homenagear as 500 mil vítimas da doença no Brasil e agradeceu a Deus e a população rosarense pelas orações em prol da saúde do prefeito César Resende.

O vereador Ellyson Santana afirmou que ficou emocionado e agradecido a Deus com a situação.“Como rosarense, conheço César desde criança, me emocionei hoje a tarde ao ver César vencendo uma doença após 73 dias internados”. Já o vereador Rafael Dantas aproveitou a oportunidade para relembrar a população da importância da vacinação e destacou que a cidade de Rosário do Catete já está vacinando pessoas sem comorbidades a partir dos 33 anos de idade.

Por Midiando Comunicação